Kartal'a Kagawa Hayat Verdi
1 saat önce
Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, 75. dakikada oyuna dahil olduğu Konyaspor maçında, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi.
Beşiktaş
'ın Japon
yıldızı Kagawa, 75. dakikada oyuna dahil olduğu Konyaspor
maçında, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla rakip kaleye çektiği 3 şutu da gol olarak tabelaya yansıdı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Atiker Konyaspor
maçında takımını ipten aldı. 75. dakikada Adem Ljajic
'in yerine oyuna dahil olan Japon oyuncu, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Siyah-beyazlı formayla tanıştığı ilk maç olan Antalyaspor
müsabakasında oyuna dahil olduktan sadece 18 saniye sonra golle tanışan ve aynı maçta bir de serbest vuruştan gol atan Kagawa, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Japon oyuncu, siyah-beyazlı formaya ligde rakip kaleye çektiği 3 şut da tabelaya gol olarak yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u 90+3'te Devirdi
Beşiktaş Taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e Tepki
Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0
Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı