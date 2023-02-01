Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü

01.02.2023 17:11

Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü Gemideki ambar kapaklarının arasına sıkışan mürettebat hayatını kaybetti Kartal açıklarında bulunan bir gemide mürettebattan bir kişi ambar kapakları arasına sıkıştı.

Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü

Gemideki ambar kapaklarının arasına sıkışan mürettebat hayatını kaybetti

İSTANBUL - Kartal açıklarında bulunan bir gemide mürettebattan bir kişi ambar kapakları arasına sıkıştı. Şahıs hayatını kaybederken olayın yaşandığı gemi havadan görüntülendi.

Olay, Kartal açıklarında bulunan bir gemide saat 15.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre gemi mürettebatından bir kişi, geminin güvertesinde bulunan ambar kapaklarının arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olaya tanık olan mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık ekipleri, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gemide incelemeler yapıldı.

Öte yandan olayın gerçekleştiği gemi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

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