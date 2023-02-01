Olay, Kartal açıklarında bulunan bir gemide saat 15.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre gemi mürettebatından bir kişi, geminin güvertesinde bulunan ambar kapaklarının arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olaya tanık olan mürettebatın ihbarı üzerine gemiye sağlık ekipleri, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gemide incelemeler yapıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kartal açıklarında gemide iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

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