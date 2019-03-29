Kartal Adayı Taşyürek: "Kartal Sahilleri Yeniden Göz Kamaştıracak"

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretleri ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretleri ile vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. "Aydos'da İstanbul'un en güzel seyir terası yükselecek. Eski taş ocağı, İstanbul'un yeni bir destinasyonu olacak" diyen Taşyürek, vatandaştan tam not aldı.



AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Yeni Mahalle Kubbeli Camii Dernek mensuplarını ziyaret etti. Dernek lokalinde cami cemaati ile sohbet eden AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, kendisini tanıtıp Mart yerel seçimler sonrasında Kartal'a hizmet etmek istediğini belirtti. Ardından MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek ve AK Parti ile MHP Kartal teşkilat mensuplarıyla Demokrasi Caddesi üzerindeki esnaf ziyareti gerçekleştirdi.



Esnaf destekliyor



Esnaflarla bir bir selamlaşan AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, esnafların sorunları dinledi ve gerekli notları aldı. 31 Mart yerel seçimler sonrasında sıkıntıların son bulması ve Kartal'ın hak ettiği belediyecilik hizmetlerine kavuşması için destek istedi.



"Kartal sahilleri yeniden göz kamaştıracak"



Ebubekir Taşyürek, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"Sahillerimiz yeniden göz kamaştıracak. Aydos'umuzda, İstanbul'un en güzel seyir terası yükselecek. Eski taş ocağı, İstanbul'un yeni bir destinasyonu olacak. Kültür Merkezleri kuracağız. Genç Yaşam Merkezleri kuracağız. Köprüler kuracak, gönülden gönüle yeni yollar açacağız. Kartal, Allah'ın izniyle göz kamaştıracak." - İSTANBUL

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