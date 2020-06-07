Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, Kartal'a artı değer kazandıracak projelerinden biri olan 'Aydos Ayazma Kent Ormanı' vatandaşların kullanımına açılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Aydos Ayazma Kent Ormanı Projesi'ni ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. İstanbul'un en güzel seyir manzaralarından birine sahip olan ve 4 etaptan oluşan Aydos Ayazma Kent Ormanı projesi ile ilgili teknik ekiplerden bilgi alan her iki başkan, yaklaşık 1 saat boyunca arazide incelemelerde bulundu.



Aydos Ormanı'nın İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, nimet olarak nitelediği alanın ve etrafının mutlaka koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekti. İmamoğlu, tasarlanan uygun proje ile vatandaşın huzur içinde sporunu ve yürüyüşünü yapabileceği bir alan olmasını arzu ettiklerini söyledi. 1 milyon metrekareden büyük alanla ilgili Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ortak çalışma yapacağını kaydeden İmamoğlu, çevreyi bozmadan vatandaşın bu güzellikten mahrum kalmamasını sağlamak istediklerine vurgu yaptı.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de seçim vaadi olarak ortaya koyduğu projenin 4 ayrı etap olarak hazırlandığını ve hem vatandaşların ateşsiz piknik yapabilecekleri hem de nefes alıp spor yapabilecekleri bir alan planladıklarını söyledi. Projeyi yaparken Orman Bakanlığı'nın telkinlerini de dikkate aldıklarını ve alanın doğal dokusunu korumayı ön planda tuttuklarını belirten Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bu alanı İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırmak istediklerini söyledi. - İSTANBUL