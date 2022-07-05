Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim - Son Dakika
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Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

05.07.2022 17:20
Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim

Kartal'daki Aydos Ormanı, olası orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetlendi.

Kartal'daki Aydos Ormanı, olası orman yangınlarına karşı havadan ve karadan denetlendi.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı'nın da katıldığı denetimde, İlçe Emniyet, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Kartal Belediyesi zabıta ve orman muhafaza ekipleri görev aldı.

Havadan dron ile sabit ve hareketli uygulamaların da yapıldığı denetimde ekipler, piknik amacıyla ormana gelenlerin araçlarında arama yaptı, vatandaşları ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartal Aydos Ormanı'na havadan ve karadan denetim - Son Dakika

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