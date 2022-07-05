KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM - Son Dakika
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KARTAL AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

05.07.2022 15:23

OLASI orman yangınlarını önlemek için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı.

OLASI orman yangınlarını önlemek için Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı da katıldı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Ekipler, olası bir orman yangınının önüne geçebilmek amacıyla piknik yapılan alanları kontrol etti. Ormana giriş ve çıkışlarda şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Şüpheli kişilerin de üstü arandıktan sonra Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Denetime TOMA ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

VATANDAŞLARIMIZA ÇAĞRIMIZ, ALINAN KARARLARA UYMALARI

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Geçen sene hepimizi üzen Türkiye'mizin ciğerlerindeki orman yangınlarının bu sene tekrar etmemesi için valiliğimizin aldığı bir karar var. Ormanlık alanlara girişin yasaklanması ve piknik alanlarının kullanılması hakkında bazı kurallar koyulması ile ilgili. Bugün İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve belediyemiz ile birlikte bu tedbirlerin sahada uygulanması için buraya geldik. Belediyemizden ve emniyetimizden oluşan bir ekip düzenli olarak bu alanları kontrol ediyor. Ayrıca deneyimler havadan dron ile 6 saat kadar kontrol ediliyor. Vatandaşlarımıza çağrımız, alınan kararlara uymaları. Ateşsiz piknik yapmak da mümkün, vatandaşlarımız evde hazırladıkları yemeklerle de piknik yapabilirler. Şimdiden anlayış ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz dedi.

YORUMLAR
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Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti Kartal Aydos Ormanı'nda denetim gerçekleşti Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı
Kaynak: DHA

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