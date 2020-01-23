KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI - Son Dakika

KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI
6 saat önce
KARTAL'da kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
KARTAL'da kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji dün yaptığı açıklamada İstanbul'un yüksek yerlerine kar yağabileceğini belirtmişti. Kartal Aydos ormanlarına akşam üstü kısa süreliğine kar yağdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışı
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