KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI - Son Dakika

KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI

6 saat önce

KARTAL'da kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

KARTAL AYDOS'TA KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI, System.String[]

KARTAL'da kısa süreliğine kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji dün yaptığı açıklamada İstanbul'un yüksek yerlerine kar yağabileceğini belirtmişti. Kartal Aydos ormanlarına akşam üstü kısa süreliğine kar yağdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı


İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
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