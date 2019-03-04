Son Dakika Haberleri: Kartal Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Herkesi Kucaklayacağız

Kartal Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Herkesi Kucaklayacağız

7 dakika önce

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kartal Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek: Herkesi Kucaklayacağız, System.String[]
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Taşyürek, kimseye ayrım yapılmayacağını, herkesi kucaklayacaklarını söyledi. 

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ve MHP Kartal Başkanı Metin Özüpek, teşkilat üyeleri ile birlikte esnafı ziyaret etti. Taşyürek, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaştan Kartal'ın daha müreffeh bir geleceğe sahip olması için destek olmalarını istedi.

Esnaf ziyareti esnasında sokaktan evindeki balkonuna çıkan kadın seçmen Taşyürek'e, "Sayın AKP'li Başkanım, ben CHP'liyim ama bu seçimde CHP'ye oy verirsem elim kurusun. Oyum sizindir, bıktım, 10 yıldır hiç hizmet görmüyoruz" dedi. Taşyürek ise, "Kartal'ın hakettiği hizmeti size getireceğiz. Hiç bir kesimi ayırt etmeden herkese tüm hizmetleri layıkıyla ulaştıracağız. Müreffeh olun" diye yanıtladı. 

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, esnaf ziyaretlerinin ardından Yedi Hilal Derneği Kartal şubesine geçti. Şube Başkanı Yaşar Akçay ve dernek mensupları ile birlikte genel sorunlar ve çözüm yolları hakkında sohbet etti. Sorunları dinleyen Taşyürek, kimseye ayrım yapılmayacağını, herkesi kucaklayacaklarını ifade etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Politika
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