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KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET - Son Dakika

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET

06.09.2021 12:56

Okulların başladığı ilk günde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel düzenlenen törenle öğrencilerle bir araya geldi.

Okulların başladığı ilk günde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel düzenlenen törenle öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların şiirler okuyup gösteriler yaptığı tören sonrası sınıflarına geçen öğrencilere hediyeleri verilerek ilk gün heyecanları paylaşıldı.

Kartal Belediyesi okulların ilk gününde Öğretmen Zekeriya Güçer ve İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Düzenlenen törende şiirler okuyup folklor oyunları oynayan çocuklar daha sonra ilk günün heyecanıyla sınıflarına geçti. Çocukları ve öğretmenlerini sınıflarında tek tek ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların çok heyecanlı, mutlu olduğunu ve eğitime başlamaya hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca çocuklara belediye tarafından okul çantası ve kırtasiye malzemeleri de hediye edildi. Okula geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 7 yaşındaki Hilal Tatayız, "Bugün çok güzel bir gün. Öğretmenim ve arkadaşlarım burada. Ben de büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Okuluma geleceğim ve derslerime çalışacağım? diye konuştu.

'EĞİTİMLERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Okulların ilk gününde çocuklarla olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, 'Aileler, öğrenciler ve öğretmenler çok heyecanlı. Bu heyecana ortak olduk. Biz de okullar için birtakım çalışmalar, hazırlıklar yaptık. Okulların temizliği, dezenfektan gibi önlemlerini aldık. Çocuklarımızın sağlığı ve hassasiyeti bizim için çok önemli. Onlar için temiz, pırıl pırıl okullar hazırladık. Çünkü okullarını çok özlemişlerdi. Bu sayede okullarına temiz şekilde kavuştular. Bugün hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Biz de onların eğitimleri sorunsuz şekilde ilerlesin diye elimizden gelen her şeyi yapacağız' açıklamasını yaptı.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Öğretmen, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL'DEN OKULLARIN İLK GÜNÜNDE ZİYARET - Son Dakika


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