Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel dünya evine girdi - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sibel Doğan ile hayatını birleştirdi. Açık alanda yapılan düğün töreninde katılımcıların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uymaları dikkat çekti.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Sibel Doğan, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıyarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başta olmak üzere çok sayıda CHP heyeti nikah şahidi oldu. Nikah törenine çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, belediye personeli ve çiftin yakınlarıyla sevenleri katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çifte gönderdiği yazılı tebrik mesajı iletildi. Ayrıca 18 Haziran'ın Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in doğum günü olması dolayısıyla Başkan Yüksele sürpriz olarak hazırlanan doğum günü videosu led ekranlara yansıtıldı. Başkan Gökhan Yüksel, 33. yaş gününde dünya evine girmiş oldu. Öte yandan törende sosyal mesafeye dikkat edildiği ve tüm katılımcıların maske taktığı gözlemlendi. - İSTANBUL