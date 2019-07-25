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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliğine katıldı

1 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliğine katıldı Heybeliada'da Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliği düzenlendiİSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Heybeliada'da düzenlenen 'Lozan Barış Konferansı ve Antlaşmasının 96.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliğine katıldı
Heybeliada'da Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliği düzenlendi
İSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Heybeliada'da düzenlenen 'Lozan Barış Konferansı ve Antlaşmasının 96. Yıldönümü' etkinliğine katıldı. İnönü ailesinin ve çok sayıda vatandaşın da katılım gösterdiği etkinlikte Lozan Barış Antlaşması anıldı.
Lozan Barış Konferansı ve Antlaşmasının 96. Yıldönümü kapsamında Heybeliada'da etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve İsmet İnönü'nün ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda katılımcılar konuşmalarını gerçekleştirdi. Düzenlenen program ile Lozan Barış Antlaşması yad edildi.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İnönü Vakfıyla beraber İsmet İnönü'nün evinin önündeyiz. Lozan'ı andık, oradaki diplomasi zaferini, diplomasi dehasını bugün konuşmacılarla birlikte, İnönü ailesi ile birlikte tekrar yad ettik. Lozan büyük bir zaferdir büyük bir başarıdır. Sevr'de kaybedilen toprakların geri kazanılmasıdır. Dolayısıyla emeği geçen başta Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye, onu görevlendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet borçluyuz. Bugün de bunu yad ettik. İnönü ailesiyle birlikte bu günü anmak ayrı bir mutluluk ve onur verici oldu. Bu anlamda bağımsızlığımızın ve ülkemizin tapu senedi Lozan'ı bütün herkesin daha iyi şekilde anlayacağına inanıyorum" dedi.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Lozan Barış Antlaşması'nın 96. yıldönümü etkinliğine katıldı
Ülgür Gökhan, Kartal, Lozan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
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