Kartal Belediye Meclisi lösemiye maske ile dikkat çekti

Kartal Belediye Meclisi üyeleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için toplantıda maske takarak duyarlılıklarını gösterdi.



Kartal Belediye Meclisi üyeleri duyarlı bir davranışa imza attı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Kasım ayının son toplantısında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle meclis üyeleri maske taktı. Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Yılmaz Tuncer'in yanı sıra mecliste bulunan 4 partinin üyeleri lösemi hastalığına dikkat çekmek için maske taktı. Meclis toplantısının başlamasından kısa bir süre önce harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Metin Şahin tüm meclis üyelerine ve izleyici locasında bulunanlara maske dağıttı. Şahin'in bu girişimine mecliste tüm meclis üyeleri ve vatandaşlar da destek verdi. - İSTANBUL