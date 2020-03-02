Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama - Son Dakika

Kartal Belediye Meclisi'nin mart ayı ilk oturumunda İdlib şehitleri anılarak, rejim unsurlarının gerçekleştirdiği saldırı kınandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleşen oturumda meclis üyeleri siyah kurdele taktı.

Gündem maddelerinden önce ise mecliste grubu bulunan 4 parti ortak bir bildiriyle rejim unsurlarının Mehmetçiğe düzenlediği hava saldırısını kınadı.

CHP adına Grup Başkanvekili Yusuf Altay, AK Parti adına Grup Başkanvekili Muhammer Bektaş, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili İbrahim Yıldırım Ateş ve MHP adına Mehmet Gödekdağ'ın imzasının yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin tecelligahı olan Kartal Belediye Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine Kartal Belediye Meclisi olarak inancımız tamdır."