Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama - Son Dakika

Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama

6 saat önce

Kartal Belediye Meclisi'nin mart ayı ilk oturumunda İdlib şehitleri anılarak, rejim unsurlarının gerçekleştirdiği saldırı kınandı.

Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama, System.String[]

Kartal Belediye Meclisi'nin mart ayı ilk oturumunda İdlib şehitleri anılarak, rejim unsurlarının gerçekleştirdiği saldırı kınandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleşen oturumda meclis üyeleri siyah kurdele taktı.

Gündem maddelerinden önce ise mecliste grubu bulunan 4 parti ortak bir bildiriyle rejim unsurlarının Mehmetçiğe düzenlediği hava saldırısını kınadı.

CHP adına Grup Başkanvekili Yusuf Altay, AK Parti adına Grup Başkanvekili Muhammer Bektaş, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili İbrahim Yıldırım Ateş ve MHP adına Mehmet Gödekdağ'ın imzasının yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin tecelligahı olan Kartal Belediye Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk Ordusu'nun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine Kartal Belediye Meclisi olarak inancımız tamdır."

Kartal, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü
Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisinin Serakib'e gönderildiğini açıkladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:11:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediye Meclisi'nden rejimin İdlib saldırısına kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]