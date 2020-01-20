Kartal Belediyesi, 101 riskli ve metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, vatandaşlara ve çevreye tehlike arz eden metruk binalar ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımında 100'lü rakamlara ulaştı. Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir yılda yapılan hummalı çalışmaların sonucu söz konusu binaların yıkımı gerçekleştirilerek olası faciaların önüne geçildi.



Yapılan yıkımların Kartal Belediyesi'nin öz kaynakları ile Fen İşler Müdürlüğü tarafından yapılmasıyla, tahmini yıkım bedeli olarak 4 milyon liralık tasarruf sağlandı. Yıkımı gerçekleşen toplam 101 riskli ve metruk binalardan 22'sinin yıkımı ise yine Kartal Belediyesi'nin girişimleri ile bina sahipleri tarafından gerçekleştirildi.



Kartal Orhantepe Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl gerçekleşen felaketin ardından olası faciaları engellemek isteyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğüyle Kartal'da metruk ve 6306 Sayılı yasa kapsamında boşaltılmış binalara karşı adeta savaş açıldı. İstanbul Valiliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın metruk ve riskli binaların bir an önce yıkılması ile ilgili yazılarının ardından harekete geçen Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 101 riskli ve metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.



69 riskli bina yıkıldı



Hem asayiş hem de çevre sağlığı açısından, özellikle de çocuklar için büyük tehlike oluşturan metruk yapıların ve riskli binaların yıkımı için sahiplerine tebligat gönderen Kartal Belediyesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu almış 69 binadan 57'sinin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımlar için yasal süreler dikkate alınırken, geriye kalan 12 yapı da Kartal Belediyesi'nin girişimleri ile sahiplerince yıkıldı.



32 metruk yapı yıkıldı



Kartal'da en çok şikayet edilen konulardan biri olan metruk yapılaria ilgili sıkı bir çalışma yapan Kartal Belediyesi, son 1 yılda 32 metruk yapıyı yıktı. İçlerinde pek çok asayiş olayının yaşandığı yönünde ihbarlar yapılan ve çevre sakinlerine büyük sorun oluşturan metruk binalar ile ilgili harekete geçen Kartal Belediyesi ekipleri, 32 metruk binanın yıkılmasını sağladı. Bu kapsamdaki binalardan 22 tanesi Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılırken, 10 bina da sahipleri tarafın yıkıldı.



101. yıkım Hürriyet Mahallesi'nde gerçekleşti



Yıkımların gerçekleştiği son 3 adres Yakacık Çarşı Mahallesi Melike Sokak, Hürriyet Mahallesi Tılsım ve Sarp Sokaklar oldu. Her 3 adresteki metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkımlar sırasında toz çıkmaması için tazyikli su kullanıldı ve zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Hürriyet Mahallesi'ndeki yıkım ise 101. yıkım olarak kayıtlara geçti.



Kartal Belediye Başkanlığı'nın; 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı raporu almış ancak yasal süre içinde yıkılmamış binalar ile sahipleri tarafından ilgilenilmeyen metruk binaların yıkımlarına önümüzdeki dönemde de devam edeceği öğrenildi. Tehlike arz eden veya asayiş sorunlarına yol açan, çevre sakinlerinin de sorun yaşamasına neden olan bu tür binaların yıkımı için vatandaşlar 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Merkezi'ni arayabiliyorlar. Burada oluşturulan kaydın ardından gerekli işlemler başlatılabiliyor. - İSTANBUL