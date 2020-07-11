Kartal Belediyesi 2019 faaliyet raporu mecliste kabul edildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi 2019 faaliyet raporu mecliste kabul edildi

Kartal Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Kartal Belediye Meclisi'nde Meclis 1. Başkan Vekili Yılmaz Tuncer'in başkanlığında gerçekleşen görüşmeler sonucu yapılan oylamayla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu, Kartal Belediye Meclisi'nde Meclis 1. Başkan Vekili Yılmaz Tuncer'in başkanlığında gerçekleşen görüşmeler sonucu yapılan oylamayla oy çokluğu ile kabul edildi.

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Kartal Belediyesinin Covid 19 Pandemisi nedeniyle bu yıl ancak Temmuz ayında gerçekleşen 8.dönem 2. toplantı yılı 3.birleşiminde 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Kartal Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı 3. Oturumunda sunumu Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu gerçekleştirdi. Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın nedeniyle faaliyet raporunun bu yıl meclisin gündemine geç geldiğini hatırlatan Aksu, Kartal Belediyesinin kreşler, yeşil alanlar, gibi birçok belediyecilik alanının yanı sıra, bu yıl korona virüsünün neden olduğu pek çok farklı alanda hizmet ürettiğine dikkat çekerek faaliyet raporunda 2019 yılı için hedeflenen pek çok hizmetin gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi. Sunumun ardından hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Adalet ve Kalkınma Partisi grupları adına Grup Başkan Vekilleri ve meclis üyeleri kürsüye çıkarak faaliyet raporuna yönelik konuşmalarını gerçekleştirdiler. Görüşmeler sonucu faaliyet raporunun oylanmasına geçildi ve oy çokluğu kabul edildi. Oylamanın sona ermesinin ardından kürsüye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel teşekkür konuşması yaparken faaliyet raporu ile ilgili görüşlerini aktardı ve Ak Parti grubu tarafından yöneltilen soru ve eleştirilere de yanıt verdi.

31 Mart 2019 'da göreve geldikten sonra önce stratejik planı yapabilmek için 20 mahalleye giderek vatandaşın sorunlarını kendi ağızlarından dinlediklerini kaydeden Yüksel, bu şekilde bir yol haritası oluşturduklarını söyledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmasına şöyle devam etti."Göreve gelir gelmez komşu iletişim merkezini kurduk ve buraya sadece pandemi döneminde 100 bini aşkın çağrı geldi. Tabi ki kalıcı eserler bırakmak istiyoruz içinde bulunduğumuz belediye binası gibi, kreşlerimiz gibi. 14 olan kreş sayımızı 15'e çıkardık ve daha da fazla artıracağız. Yalı Mahallesi'nde devam eden bir kreş inşaatımız var ve kreşimizin olmadığı mahallelerde de büyükşehirden yardım alıyoruz. Karlıktepe ve Yunus Mahallelerinde bu şekilde kreş açılacak. Gümüşpınar Mahallesi'ndeki Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nin açılışını pandemi nedeniyle yapamadık ama orası hizmete açık. Söz verdiğimiz gibi Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın park kısmını açtık ve Kültür Merkezi Kısmı ile ilgili planlamamızı yapıyoruz. Elbette oranın kamuya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etmiştim ki açılışta da belirtmiştim emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Asfalt serimi ile ilgili geçtiğimiz yıl 20 bin ton asfalt serimi yapılmıştı ve düşük kalmıştı. Şu anda son 1,5 ayda neredeyse bu miktarı sermiş olduk. Elbette konumuz 2019 faaliyetleri ancak Kartal'ın önemli bir alt yapı sorunu çözüldü ve 2 ayrı koldan dere kesitinde 2 alt yapı ile Kartal Meydanı su baskınlarından kurtuldu. Kapadokya Otel önceki yönetim tarafından 29 yıllığına makul bir fiyata kiralanmıştı. Korona süreci başlayınca turizmin geleceği noktayı öngördük ve oradaki işletmecilikten çekildik ancak özel maddelerimiz var ve Kartallı vatandaşlar için sözleşmede kontenjanımız var. Adadaki tesis içinde aynı durum söz konusu ve turizmin geleceği noktayı tahmin etmemiz sonucunda ince kira indirimi istedik ancak ihalenin iptali olmadan indirim yapılamayacağı cevabını aldık. Pandemi sürecince sadece 1 ay iller bankasından gelen payımızı kesintisiz alabildik ama diğer aylarda olması gerekenden de düşük miktarlar aldık. Bu süreci doğru tahmin edip ocak, şubat ayında uygun koşullar ile borçlanabilme yetkisi aldık ancak başka belediyeler olağanüstü toplanarak borçlanma yaptılar. Pandemi koşullarında hesapta olmayan harcamalar yapmak zorunda kaldı ve iyi ki o dönem salgının gelebileceği noktayı tahmin etmişiz. Faaliyet raporunun hazırlanmasına emeği geçen ekibime bu görüşmede hazır bulunarak fikirlerini ifade eden tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, AK Parti, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 2019 faaliyet raporu mecliste kabul edildi - Son Dakika
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