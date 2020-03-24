Kartal Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kişisel temizlik kiti dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kişisel temizlik kiti dağıttı - Son Dakika

Kartal Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kişisel temizlik kiti dağıttı

6 saat önce

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Kartal Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlara kişisel temizlik kiti dağıttı, System.String[]

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kişisel temizlik ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önlemlerinin artırıldığı ve genişletildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in süreci bizzat yönettiği yardım çalışması kapsamında, dağıtıma çıkmadan önce belediye binası önünde ekiplere yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verildi:

"İlçemizde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, tek başına yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok hızlı bir şekilde ulaşacağız. Hem Kaymakamlığımız, hem Emniyet Müdürlüğümüz hem de bizim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen veriler neticesinde tespitlerimizi yaptık. Sizlere güveniyorum, komşularımızın bizlere ihtiyacı var. Bir aile olarak bu ihtiyaçları hep beraber karşılayacağız. Bireysel ziyaretlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. O yüzden her ekibin başında mutlaka üniformalı bir zabıta arkadaşımız olacak. Bir şoför arkadaş, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzden bir arkadaş ve bir zabıta personeli olmak üzere her araçta toplam 3 kişi olacak. Ekip olarak birbirinize sahip çıkın. Lojistik anlamında hangi ihtiyacınız olursa olsun hepsini bizler karşılayacağız. Bu zor günleri atlattıktan sonra, böylesi zor süreçte fedakarca çalışan çalışma arkadaşlarımızın mutlaka mükafatı olacak. Hep birlikte başaracağız, yolunuz açık olsun teşekkür ediyorum."

Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından her bir araçta 3 personelin bulunduğu 8 ayrı ekip, dağıtımı yapmak üzere harekete geçti. Yardım çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden yardım alan 65 yaş üstü, 184 vatandaşa ulaşıldı. İçerisinde dezenfektan, sıvı sabun, maske, eldiven, kolonya ile birlikte 14 madde kuralının anlatıldığı broşürün bulunduğu çanta, her bir vatandaşa, ekipler tarafından teslim edildi.

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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