Kartal Belediyesi 90 kreş öğretmenini uzaktan eğitim konusunda bilgilendiriyor - Son Dakika

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Kartal Belediyesi; kreş öğretmenlerini uzaktan eğitim konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. 15 Çocuk Gelişim Merkezi ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan Kartal Belediyesi, hem öğretmenlerin ve idarecilerin bir araya gelmeden toplantı yapabilmesi hem de olası bir 2. dalga salgınında miniklere uzaktan eğitim verebilmek amacıyla yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında gruplara ayrılan öğretmenlere uzaktan toplantı imkanı veren 'Zoom' uygulamasını nasıl kullanabilecekleri öğretilerek pratik yapmaları sağlanıyor.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler ile Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 kreşte görev yapan toplam 90 öğretmen ve yöneticiye uzaktan eğitim ile ilgili programlar hakkında bilgi veriliyor. Pandemi sırasında evde kalan öğrencilerine ve Kartallı çocuklara hazırladıkları 1000 den fazla video ile ulaşan öğretmenlere, bu kez çevrimiçi uzaktan eğitim verebilecekleri ve yine bir araya gelmeden toplantı yapabilecekleri programlar öğretiliyor. Hem kendi bilgisayarları hem de telefon üzerinden ulaşılabilen 'Zoom' adlı uygulamaya nasıl bağlanabilecekleri ve ayarları nasıl yapabileceklerini öğrenen öğretmenlere farklı günlerde eğitim veriliyor. 90 Kreş öğretmeni ve yönetici meclis salonunda sosyal mesafenin korunabileceği sayılara bölünerek farklı zamanlarda eğitim alıyorlar. Yapılan eğitimlerde hem cihazlarının ayarlarını gerçekleştiren hem de konuyla ilgili teknik bilgileri alan öğretmenler pratik yapma imkanı da buluyorlar. Her biri Kartal'ın farklı bir bölgesinde bulunan kreşlerde görev yapan öğretmenlerin bu şekilde çevirim içi toplantı yapabilmesini sağlamaya çalışan Kartal Belediyesi, salgının şiddetini arttırması halinde de evde kalacak çocukların bu şekilde çevirim içi eğitim almasını sağlamaya çalışıyor. - İSTANBUL