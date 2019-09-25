Kartal Belediyesi alzheimer konferansına ev sahipliği yaptı

Kartal Belediyesi, Alzheimer Vakfı, Geriatrik Bilimler Derneği, A-Dora Huzurevleri Özel Bakım Üniteleri işbirliğiyle hazırlanan "Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı", Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, Alzheimer hastalarına bakan kişilerin, hastalara karşı her zaman sevgi ve saygı ile yaklaşmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Prof. Dr. Engin Eker, Nörolog Dr. Feray Seleker, A-Dora Huzurevi yetkilisi Hemşire Ayşe Fidan, A-Dora Huzurevi Yöneticisi Aynur Gökkaya ve Doktor öğretim üyesi Gaye Esmeray'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferans, yaklaşık 2 saat sürdü. Uzmanlar, konferans süresince hem Alzheimer hastalığı ile ilgili güncel bilgileri paylaştı hem de hasta yakınlarına, hastaların bakımları için önerilerde bulundu.



" Demans Nedir,Alzheimer Nedir" konu başlığı ile ilk konuşmayı yapan Nörolog Doktor Feray Seleker, bunama olarak bilinen " Demans" hastalığının ne olduğunu ve Alzheimer hastalığı ile arasındaki farkları anlattı. "Alzheimer Hastalığı Önlenebilir mi ?" başlıklı bir sunum yapan Alzheimer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Engin Eker ise konuşmasında Alzheimer hastalığının sadece hastayı değil bütün aileyi etkilediğine dikkat çekti. Alzheimer Hastalığı'nın ve bu hastalık ile ilgili bilgilerin tarihsel bir özetini yapan Eker, hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını; ancak risklerin azaltılabildiğini söyledi. Alzheimer hastalığı konusunda hasta yakınları ve bakıcıların çeşitli zamanlarda depresif dönemler geçirdiğini ve tükenmişlik sendromuna yakalandıklarını ifade eden Eker, Alzheimer hastalarına bakan kişilerin hastalara karşı her zaman sevgi ve saygı ile yaklaşmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Alzheimer'ın daima unutkanlık ile başladığını belirten Prof. Dr. Eker, belleği kuvvetli tutmak için uygulanabilecek yöntemler ile ilgili de bilgi verdi. Eker şu tavsiyeleri verdi: yeni hünerler öğrenilmeli, toplum içinde sosyal kuruluşlara dahil olunmalı, aile ve arkadaşlar ile zaman geçirilmeli, günlük hayatla ilgili listeler yaparak notlar alınmalı, sigara ve alkol tüketilmemeli, egzersizler yaparak sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli



Alzheimer hastalığında bakımevinin rolü üzerine bir konuşma yapan Dr. Gaye Esmeray, "Gittiği yere kadar evde bakımı destekliyorum; ama olmadığı zaman da zorlamamak lazım. Olmadığı zaman evde bakıma devam ettiğimizde istatistikler de gösteriyor ki önlenebilir sebeplerden dolayı hastalar kaybediliyor." dedi. Konferansa konuşmacı olarak katılan A-Dora Huzurevi yetkilisi Hemşire Ayşe Fidan ve A-Dora Huzurevi Yöneticisi Aynur Gökkaya ise yaptıkları konuşmalarda Alzheimer hastalarının bakımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.



Konferansın ardından düzenlenen soru-cevap kısmında konunun uzmanı doktorlar, katılımcıların Alzheimer hastalığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Soru cevap kısmının ardından Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Güray Ünseven tarafından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına konuşmacılara çiçek takdiminde bulunuldu. - İSTANBUL