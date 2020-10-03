Kartal Belediyesi, atık yağını getiren vatandaşlara medikal maske veriyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, atık yağını getiren vatandaşlara medikal maske veriyor

Kartal Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hayata geçirdiği geri dönüşüm projesi ile atık yağını getiren tüm vatandaşlara medikal maske hediye ediyor.

Kartal Belediyesi, atık yağını getiren vatandaşlara medikal maske veriyor, System.String[]

Kartal Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün hayata geçirdiği geri dönüşüm projesi ile atık yağını getiren tüm vatandaşlara medikal maske hediye ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çevreci çalışmaları ile "Yeşil Belediye İlkelerine" en uygun belediye karnesine sahip olan Kartal Belediyesi, çevre konusundaki öncü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği geri dönüşüm projesi ile Kartallı vatandaşlara, belediye görevlilerine teslim ettikleri atık yağ miktarına göre medikal maske hediye ediliyor.

"Çevreni Koru Kendini Koru" adıyla düzenlenen ve 1 Ekim'de başlayan kampanya, 5 Haziran 2021 yılına kadar devam edecek. Buna göre Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 5 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara, 10 adet medikal maske hediye edilecek.

"Duyarlı tüm komşularımı doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum"

Evsel ve sanayi kaynaklı atık yağların, hem insan sağlığına hem de doğaya ciddi şekilde zarar verdiğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Atık yağların geri kazanımı noktasında bilinçlendirici çalışmalar ve kampanyalar düzenleyerek, toksik özelliğe sahip bitkisel atık yağların yer altı sularına karışmasının ve böylece içme suyu kaynakları ile birlikte akarsu, göl ve nehir gibi su kaynaklarını kirletmesinin, suda yaşayan canlıların hayatını tehlikeye atmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu noktada her bir komşumuza da ciddi sorumluluklar düşüyor" diyen Yüksel, "Evlerimizde biriktirdiğimiz atık yağların, çevre ve insan sağlığı açısından en doğru dönüşümü, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyodizele dönüşmesidir. Biz de Kartal Belediyesi olarak başlattığımız bu kampanya ile komşularımızın biriktirdiği bitkisel atık yağların biyodizel üretiminde kullanılmasına olanak sağlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda duyarlı tüm komşularımı, daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için kampanyamıza katılmaya, doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, atık yağını getiren vatandaşlara medikal maske veriyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, atık yağını getiren vatandaşlara medikal maske veriyor - Son Dakika

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