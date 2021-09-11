Üye Girişi
Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor

11.09.2021 10:46
Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor, System.String[]

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştireceği spor aktiviteleriyle tüm sporseverleri bir hafta sürecek spor etkinlikleri bir araya getiriyor.

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştireceği spor aktiviteleriyle tüm sporseverleri bir hafta sürecek spor etkinlikleri bir araya getiriyor. Toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Kartal Belediyesi bir dizi spor etkinliğini düzenledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle spor tutkunları ile bulaşacaklarını ifade ederek, Kartallı sporseverleri etkinliklere katılmaya davet etti.

Kartallı sporseverler Avrupa Hareketlilik Haftası'nda spora doyacak

Kartal Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından 16-22 Eylül tarihlerinde ilan edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kartal Dragos Su Sporları Merkezi, Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı'nda düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında; Sabah Sporu, Zumba, Bisiklet, Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları ve Ayak Tenisi Futbol Turnuvası spora gönül veren Kartallıları buluşturacak.

Güne enerjik ve dinç başlamak isteyenler 'Sabah Sporunda' buluşacak

Kartal'da yapılacak olan spor etkinlikleri kapsamında; Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı'nda sabah sporu yapılacak. Güne enerjik ve dinç başlamak isteyen sporseverler bir araya gelecek.

16-21 Eylül tarihlerinde Atalar Mahallesi Spor Tesisi ve Bayram Demirkol Parkı'nda sabah 08.00-09.00 saatleri arasında; 18-19 Eylül tarihlerinde ise Atalar Mahallesi Spor Tesisi, Bayram Demirkol Parkı ve Mehmet Ali Büklü Parkı'nda sabah 08.00-09.00 saatleri arasında sporseverler buluşacak.

Güne dansla başlamak isteyenler 'Zumba' ile ritme kendini kaptıracak

18-19 Eylül tarihlerinde Dragos Su Sporları Merkezi'nde sabah 08.00-09.00 saatleri arasında Zumba ile sporseverler güne merhaba diyecek ve ritme kendini kaptıracak.

Mahalleler 'Dragon Bot Yarışları'nda doyasıya yarışacak

18-19 Eylül tarihlerinde Dragos Su Sporları Merkezi'nde sabah 10.00-17.00 saatleri arasında 'Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları' ile sporseverler doyasıya yarışacak. Her mahallenin ayrı bir takım kuracağı organizasyonda, başvurular 15 Eylül'e kadar mahalle muhtarlıkları üzerinden yapılacak.

Bisiklet tutkunları pedal çevirecek

18 Eylül'de sabah 08.00-09.00 saatlerinde ise Kartal ve Dragos Su Sporları Merkezi arasında yapılacak olan 'Bisiklet korteji' ile kendi bisikletini alıp gelen herkes birlikte pedal çevirecek. Bisiklet sporuna teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte pedal çevirmenin keyfi bir kez daha yaşanacak.

'Ayak Tenisi Futbol Turnuvası' eğlenceli ve heyecanlı bir çekişmeye sahne olacak

18 Eylül'de Atalar Mahallesi Spor Tesisi'nde 15.00-20.00 saatleri arasında 'Ayak Tenisi Futbol Turnuvası' yapılacak. Tenis ve voleybolun bazı öğelerini içine alan futbol odaklı 'Ayak Tenisi Futbol Turnuvası' eğlenceli ve heyecanlı bir çekişmeye de sahne olacak.

Turnuvaya katılmak için Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden kayıt yapılabilecek.

Başkan Gökhan Yüksel, 'Spora gönül veren Kartallılarla bulaşacağız'

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid 19 pandemisi nedeniyle buluşamayan spor tutkunlarının bu etkinlikler ile hem biraz olsun moral bulacağını, hem de sporun hayattaki vazgeçilmez önemine vurgu yaptı. Başkan Yüksel, "Kartal'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenleyeceğimiz etkinlikler ile pandeminin getirmiş olduğu etkileri biraz olsun azaltarak moral bulacağız. Sporun hayatımızdaki vazgeçilmez öneminin bir kez daha farkına varıyoruz. Kartal'da spora gönül veren tüm komşularımızı da bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor

Kartal Belediyesi, Spor Tesisi, Futbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur 10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı 10:29 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti 10:13 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti 09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz 09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti 09:27 Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz 09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti 00:07 Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:28 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı
10:13 Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı
10:12 Ölen sevgilisinin kardeşinin düğününe katılan Beren Saat'i eşi yalnız bırakmadı! Kenan Doğulu gece boyunca şarkı söyleyip dans etti
10:10 Trump'tan ABD Başkanı Joe Biden'a ilginç boks göndermesi: Birkaç saniyede yere sererim
10:00 TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor
09:58 Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti
09:45 Şenol Güneş, istifası sonrası içini döktü: Namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz
09:18 Son dakika: Hava, hafta sonu nasıl olacak? Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı
09:16 Ümraniye'de Koreli yazarın darp ettiği Kim, o anları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi
09:14 Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz
Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar         
10:53
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı Suların çekildiği baraj gölünde mezarlar ve kemikler ortaya çıktı         
10:14
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yeni hoca bulmak için Almanya'ya gidiyor         
10:00
Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti Bebeğinin su dolu kova içine koyarak ölümüne neden olan kadın, beraat etti         
09:56
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına Bülent Arınç'tan sert tepki: Kınıyorum         
09:30
Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı Cumhurbaşkanı imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! AFAD Başkanlığı'na Yunus Sezer atandı         
09:19
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır         
19:30
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş Dünyanın en ünlü balinası Kiska intihara kalkıştı! 10 yıldır yalnız yaşadığı için psikolojisi bozulmuş         
17:01
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı         
14:16
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor 100 bin liraya aldı, 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüsün içini gören gözlerine inanamıyor         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 10:56:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sporseverleri buluşturuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement