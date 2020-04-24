Kartal Belediyesi, bir milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte etti - Son Dakika

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Salgının Türkiye'de görülmesi ile birlikte harekete geçen Kartal Belediyesi, geçtiğimiz bir ay içerisinde bir milyon metrekare kapalı alanı dezenfekte etti.



İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu kurumları, hastaneler, eczaneler, okullar, metro ve tren istasyonları, ibadethaneler, taksi ve minibüs duraklarının ilaçlanmasıyla başlayan süreçte, daha sonra birçok farklı kapalı alan da dezenfekte edilerek, 19 Mart'tan 20 Nisan'a kadar geçen bir ayda, toplamda bir milyon metrekareye ulaşıldı.



Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin "Nano gümüş iyon teknolojisi" kullanarak yaptıkları dezenfekte işlemleri açık alanlarda da aralıksız devam ediyor. İlçede bulunan parklar, çöp konteynerleri, sanayi siteleri, yaya geçitleri gibi alanların da dezenfekte çalışmaları yapılarak, cadde ve sokakların yıkanmasıyla birlikte Kartal'da Koronavirüs tehdidinin en aza indirilmesi hedefleniyor.



"Hedefimiz sağlıklı bir Kartal"



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında "Dezenfekte çalışmalarımız, virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. Komşularımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışma arkadaşlarım işlerinin başındalar, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zor günlerin, hep beraber üstesinden geleceğimize dair inancım tam. Bizim hedefimiz; Kartallı komşularımızın sağlıklı günlere bir an önce ulaşabilmesidir." diye konuştu. - İSTANBUL