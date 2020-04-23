Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, dünya çapında etkili olan Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında; evde olan çocukları, 23 Nisan'da da unutmadı. Çocukların yönetime katılmaları amacıyla daha önceden planlanan Kartal Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu, tüm çocukların salgından korunması için evde olmaları nedeniyle, uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirildi.



23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde 20 çocuk, 20 mahalleyi temsilen çocuk meclisine katıldı.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilen özel oturuma, makamından bağlanarak Kartal'ın 20 mahallesini temsil eden çocuklarla internet üzerinden görüştü. Çocuk Meclisi Toplantısını tüm olumsuz koşullara rağmen uzaktan da olsa yapmak istediklerini ve 23 Nisan'da bunu gerçekleştirmenin ayrıca önemli olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, çocukların kendi mahalleleri ile ilgili aktardığı sorun ve görüşlerini tek tek dinleyerek not aldı.



Çocukların ilettiği konuların havada kalmayacağını, aktarılan sorunlara çözümler üretileceğini belirten Başkan Yüksel, alınan kararların Kartal Belediye Meclisi'nde de tavsiye karar olarak oylamaya sunulacağını söyledi. Çocuk Meclisi'nin görüşmeleri sırasında çocuklar; Başkan Gökhan Yüksel'e çocukken en çok sevdiği oyunları ve çocukken yapmaktan sıkıldığı konuları da sordu. Tüm sorulara içtenlikle cevap veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Çocuk Meclisi'nin toplantılarının rutin hale geleceğini ve iki ayda bir düzenli toplantı yapılarak Kartal'daki çocukların eğitim, çevre, planlama vb. konulardaki sorunlarını, dileklerini görüşeceklerini söyledi.



Başkan Yüksel, 20 mahallesi olan Kartal'daki Çocuk Meclisi'ne her mahalleyi temsilen bir çocuk katıldığını ve Meclis Üyesi Mustafa Cansunar'ın görme engelli bir öğrenci olarak hem mahallesini hem de tüm engelli çocukları temsil ettiğini söyledi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında Kartallı çocukların, kent yönetiminin aktif katılımcıları olduğu, kent politikalarında fikirlerinin dikkate alındığı bir mecliste bir araya toplamayı hedeflediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, yarının büyükleri olan çocukların, kendileri ile ilgili kararlara bu şekilde katılmalarının TBMM'nin 100. Yıl dönümünde simgesel olarak anlamlı olduğunu söyledi.



Başkan Gökhan Yüksel, Çocuk Meclisi'nin kapanışında yaptığı konuşmada da çocukların eğitim, kültürel ve sosyal etkinliklere erişim hakkı, oyun oynama için yeterli yeşil alana sahip olma hakkı, etnik köken, gelir, cinsiyet, engellilik durumu gözetilmeksizin her hizmete erişim hakkı olduğunu belirtti. Kartal'ı yönetirken bu hakları düşünerek projeler geliştirdiklerini ve her zaman çocuklardan yana pozitif ayrımcılık gösterdiklerini söyleyen Başkan Yüksel; tüm çocukların bayramını, coşkuyla kutladığını ifade etti. - İSTANBUL