Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Genel Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi - Son Dakika

Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi

12 dakika önce

Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi Kartal Belediyesi, dünya çapında etkili olan Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında; evde olan çocukları, 23 Nisan'da da unutmadı.

Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, dünya çapında etkili olan Covid-19 virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında; evde olan çocukları, 23 Nisan'da da unutmadı. Çocukların yönetime katılmaları amacıyla daha önceden planlanan Kartal Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu, tüm çocukların salgından korunması için evde olmaları nedeniyle, uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirildi.

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde 20 çocuk, 20 mahalleyi temsilen çocuk meclisine katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirilen özel oturuma, makamından bağlanarak Kartal'ın 20 mahallesini temsil eden çocuklarla internet üzerinden görüştü. Çocuk Meclisi Toplantısını tüm olumsuz koşullara rağmen uzaktan da olsa yapmak istediklerini ve 23 Nisan'da bunu gerçekleştirmenin ayrıca önemli olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, çocukların kendi mahalleleri ile ilgili aktardığı sorun ve görüşlerini tek tek dinleyerek not aldı.

Çocukların ilettiği konuların havada kalmayacağını, aktarılan sorunlara çözümler üretileceğini belirten Başkan Yüksel, alınan kararların Kartal Belediye Meclisi'nde de tavsiye karar olarak oylamaya sunulacağını söyledi. Çocuk Meclisi'nin görüşmeleri sırasında çocuklar; Başkan Gökhan Yüksel'e çocukken en çok sevdiği oyunları ve çocukken yapmaktan sıkıldığı konuları da sordu. Tüm sorulara içtenlikle cevap veren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Çocuk Meclisi'nin toplantılarının rutin hale geleceğini ve iki ayda bir düzenli toplantı yapılarak Kartal'daki çocukların eğitim, çevre, planlama vb. konulardaki sorunlarını, dileklerini görüşeceklerini söyledi.

Başkan Yüksel, 20 mahallesi olan Kartal'daki Çocuk Meclisi'ne her mahalleyi temsilen bir çocuk katıldığını ve Meclis Üyesi Mustafa Cansunar'ın görme engelli bir öğrenci olarak hem mahallesini hem de tüm engelli çocukları temsil ettiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında Kartallı çocukların, kent yönetiminin aktif katılımcıları olduğu, kent politikalarında fikirlerinin dikkate alındığı bir mecliste bir araya toplamayı hedeflediklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, yarının büyükleri olan çocukların, kendileri ile ilgili kararlara bu şekilde katılmalarının TBMM'nin 100. Yıl dönümünde simgesel olarak anlamlı olduğunu söyledi.

Başkan Gökhan Yüksel, Çocuk Meclisi'nin kapanışında yaptığı konuşmada da çocukların eğitim, kültürel ve sosyal etkinliklere erişim hakkı, oyun oynama için yeterli yeşil alana sahip olma hakkı, etnik köken, gelir, cinsiyet, engellilik durumu gözetilmeksizin her hizmete erişim hakkı olduğunu belirtti. Kartal'ı yönetirken bu hakları düşünerek projeler geliştirdiklerini ve her zaman çocuklardan yana pozitif ayrımcılık gösterdiklerini söyleyen Başkan Yüksel; tüm çocukların bayramını, coşkuyla kutladığını ifade etti.

Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi

Kartal Belediyesi, 23 Nisan, Kartal, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:48 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri Bayrak isteyen çocuğa sürpriz Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Eşinden habersiz biriktirdiği 3 bin şişe kolonyaya gözü gibi bakıyor Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Ünlü isimlerin 23 Nisan Çocuk Bayramı paylaşımları Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak         
09:51
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören         
09:38
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa         
09:36
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı         
09:27
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
09:26
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım         
09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu         
09:24
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı         
09:01
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim         
08:52
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
08:44
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri         
08:43
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı         
08:27
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi         
07:58
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan         
07:57
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi         
07:42
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım         
03:13
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 10:00:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesi, Çocuk Meclisi'nin ilk toplantısını, 23 Nisan'da online gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]