Kartal Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında 13 maddelik genelge yayınladı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında 13 maddelik genelge yayınladı

6 saat önce

Kartal'da Korona (Covid-19) virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla; olağanüstü önlemler alarak belediye birimleri, okullar kreşler başta olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında yoğun bir çalışmayla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Kartal Belediyesi, yine korona virüsü tedbirleri...

Kartal Belediyesi, Covid-19 önlemleri kapsamında 13 maddelik genelge yayınladı, System.String[]

Kartal'da Korona (Covid-19) virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla; olağanüstü önlemler alarak belediye birimleri, okullar kreşler başta olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında yoğun bir çalışmayla dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiren Kartal Belediyesi, yine korona virüsü tedbirleri kapsamında belediye müdürlüklerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik kamuoyunu bilgilendirmek adına 13 maddeden oluşan bir genelge yayınladı.


Genelgede belirlenen maddeler şu şekilde sıralandı;


1-Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için toplu olarak katılım sağlanan ve yapılması planlanan kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, anma ve buna benzer törenlerin iptal edilmesine,


2-Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim ile ilgili kararların belediyemize ait Çocuk Gelişim Merkezlerinde de aynen uygulanmasına,


3-Belediyemize bağlı faaliyet gösteren kütüphane ve müzelerin faaliyetlerinin durdurulmasına,


4-Halkın COVID-19 ile ilgili mücadele kapsamında bilgilendirilmesi amacı ile her türlü medya araçlarının ( TV, Radyo, Sosyal Medya, Gazete, Bilboard, vb.) kullanılmasına,


5-Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen nikah törenlerine katılımın 15 kişi ile sınırlandırılması ayrıca Belediye nikah salonu dışında nikah memurlarının görevlendirilmemesine,


6-Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından trafik kazaları, ısırma vak'aları, fare ilaçlama dışında faaliyette bulunmaması ve kısırlaştırma faaliyetlerinin durdurulmasına,


7-Cenaze merasimleri için lojistik hizmetin (masa, sandalye, vb.) durdurulmasına,


8-Belediyemiz tarafından sağlanan evde kişisel bakım hizmetinin durdurulmasına,


9-Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan eşya ve kıyafet yardımının durdurulmasına,


10-Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi amacı ile hizmet veren saha ekibinin faaliyetlerinin durdurulmasına,


11-Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerinin durdurulmasına,


12-Kartal Kariyer Merkezi'ne yapılacak iş başvurularının ana hizmet binamızın giriş katında yapılmasına


13-Belediyemiz Müdürlükleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile vatandaş başvuru ve görüşmelerinin aşağıdaki saat dilimlerinde yapılmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 10.00-12.00 Yapı Kontrol Müdürlüğü 15.00-17.00 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 08.30-10.30 Plan ve Proje Müdürlüğü 13.00-15.00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 10.00-12.00, karar verilmiş olup, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulanması ve konunun Belediyemizin ilgili birim amirleri ve yöneticileri tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:21 Kaynak: İHA
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