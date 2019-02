Kartal Belediyesi'den Çöken Bina ile İlgili Açıklama

Kartal Belediyesi'nden çöken bina ile ilgili yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, "Binanın riskli yapı tespiti ve tespit başvurusu bulunmamaktadır" denildi. Ayrıca binanın altındaki dükkanın faaliyetine son verildiği açıklandı.



Kartal Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere cevap verildi. Açıklamada Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz olayın yaşandığı gün haberi alır almaz çöken binanın bulunduğu alana gittiği belirterek şöyle devam edildi:



"Başkan Altınok Öz, olay yerinde çöken binayla ilgili yaptığı açıklamada Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin 2017 yılında binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit ettiğini ve söz konusu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle yine ekipler tarafından faaliyetine son verildiğini ifade etmiştir. "O çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdu ve Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Kartal Belediyesi'nde yıkım kararı olan hiçbir bina, ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil; ama imar barışına başvuru söz konusu. İmar parasını yatırsalardı, imar barışına başvursalardı o zaman da iskanını almış olacaklardı. Konu bu." diyerek de binanın yıkım kararı olmadığına açıklık getirmiştir. Konuyla alakalı, belediye olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olduklarını ve herhangi bir eksiklik ya da ihmal durumunun söz konusu olmadığını yaptığı açıklamada belirtmiş olan Başkan Altınok Öz, bundan dolayı içlerinin rahat olduğunu ancak; yaşanan kayıplardan ve yaralıların olmasından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını söylemiştir. Kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm ve yerinde dönüşümü en iyi uygulayan belediye olduklarını, 48 bin 500 civarında insanı, bu nedenle evlerinden boşalttıklarını ve yine aynı vatandaşları yeni, sağlıklı binalarına kavuşturduklarını ifade eden Başkan Altınok Öz, bu konuda yetkinliklerini kanıtlamış olduklarını vurgulamıştır.



Çöken Bina ile ilgili olarak;



Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında;23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş. Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.



Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki;



Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, Bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır.



Kartal'da riskli yapılara yer yok



Kartal Belediyesi ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında riskli yapılara yönelik uyguladığı dönüşüm modeliyle bugüne kadar 48 bin 500 vatandaşın evini boşaltarak sağlıklı binalara kavuşmasını sağlamıştır.



Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken binanın ardından, riskli yapı raporunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, yine aynı sokakta çöken binanın tam karşısındaki iki bina ve yine aynı sokakta bulunan bir başka bina daha riskli yapı raporu alarak dönüşüme örnek teşkil etmiştir. Bu üç ayrı yapının riskli yapı raporu alması ve dönüşümün bu yönde ilerlemesinin yanı sıra aynı sokakta bulunan çöken yapının imar barışı başvurusu üzerinden ilerlemesi ise yasal düzenlemedeki ikilemin boyutlarını da gözler önüne sermiştir. Aynı sokakta üç ayrı bina riskli yapı raporu almışken; bunlara ait verilerde aşağıda paylaşılmaktadır.



Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No: 19 adresinde 185 Pafta/12528 Ada/175 Parsel sayılı yerdeki 170826 Yapı Kimlik No'lu bina için lisanslı TEMA YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu da tarafımızca denetlenerek 01/11/2017 tarihinde onaylanmıştır.



20/11/2017 Tarih ve 28361 sayılı yazımız ile bina maliki Hüseyin Pampal'a kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.



19/01/2018 tarih ve R0.2832 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.



Orhantepe Mahallesi, Sema Sok. No: 21 adresinde ve G22A09D3A Pafta/12528 Ada/98 Parsel sayılı yerdeki 160350 Yapı Kimlik No'lu bina/binalar için lisanslı ASYA MCE YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek 16/06/2017 tarihinde onaylanmıştır.



04/07/2017 Tarih ve 17352 sayılı yazımız ile bina maliki Ayhan Köprücü'ye kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır.



02/10/2017 tarih ve R0.2618 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +2 normal +Çatı kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır.



Orhantepe Mahallesi, Eşref Sok. No: 8 adresinde ve 185 Pafta/5799 Ada/104 Parsel sayılı yerde bulunan 74680 Yapı Kimlik No'lu binalar için lisanslı ASYA MCE YAPİ DENETİM LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen riskli yapı tespit raporu tarafımızca denetlenerek 27/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.



09/07/2015 Tarih ve 18062 sayılı yazımız ile bina maliklerine kanuni itiraz süresi tamamlanıp afet riski kesinleşen binanın tahliye edilmesi için tebligat yapılmıştır. Söz konusu süre içinde binanın tahliye edilmediği görüldüğünden 14/12/2015 tarih ve 32538 sayılı yazımız ile ek süre verilerek binanın tahliye edilmesi sağlanmıştır. 13/01/2016 tarih ve R0.1247 sayılı yıkım ruhsatı ile zemin +3 normal kattan oluşan riskli yapı yıkılmıştır" - İSTANBUL

