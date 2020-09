Kartal Belediyesi dezenfekte çalışmalarına polis merkezleri ile devam etti - Son Dakika

Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 10 Mart'tan bu yana ilçe çapında 5 milyon metrekareyi aşkın kapalı alanı düzenli aralıklarla dezenfekte eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin; bugünkü durağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezleri oldu.

Büyük bir özveri ile vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün alanında uzman ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis merkezleri ile devam etti.

Her hafta düzenli olarak nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, emniyet müdürlüğü ve polis merkezlerinin yanı sıra; polis araçlarını da hijyenik hale getirdi. Her gün onlarca ihbara giderek halkın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara müdahale eden polis ekiplerinin ve vardiyalı çalışan güvenlik güçlerinin ortak kullandıkları ekipmanlar, yemekhane ve dinlenme alanları ile idari bölümler de ekiplerin titiz çalışması sonucu dezenfekte edildi. - İSTANBUL