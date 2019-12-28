Kartal Belediyesi ekipleri kar nöbetinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi ekipleri kar nöbetinde - Son Dakika

Kartal Belediyesi ekipleri kar nöbetinde

6 saat önce

Kartal Belediyesi, olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 10 farklı ekiple gerekli tüm tedbirlerini aldı.

Kartal Belediyesi ekipleri kar nöbetinde, System.String[]

Kartal Belediyesi, olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 10 farklı ekiple gerekli tüm tedbirlerini aldı.


Meteoroloji yetkililerinin İstanbul için yaptığı kar yağışı uyarısıyla birlikte Kartal Belediyesi, vatandaşların zorluk yaşamaması için gereken tedbirleri aldı. Kartal Belediyesi ekipleri, olası bir kar yağışı ve buzlanmada yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve yayaların güven içinde yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kartal Belediyesi karla mücadele ekipleri; olası bir kar yağışında ilk etapta 10 farklı ekip görev başında olacak.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Vatandaşlarımızın olası yağış ve yaşanacak buzlanma nedeniyle mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz sabaha kadar görev başında olacak ayrıca Komşu iletişim Merkezi'miz 7/24 çalışma esası ile görevinin başındadır. Komşularımız şikayet ve isteklerini 444 4 578 numarasından iletebilirler "dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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