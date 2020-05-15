Kartal Belediyesi ekipleri, sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler için çalışmalarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Kartal Belediyesi ekipleri, sokağa çıkan 15-20 yaş arası gençler için çalışmalarını yoğunlaştırdı

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın korona virüs ile mücadele kapsamında haftalardır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve bugün itibari ile ilk kez dışarı çıkacak 15-20 yaş grubu gençler için Kartal Belediyesi, günler öncesinden bazı önlemler alarak harekete geçti. Belediye ekipleri, açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaların tamamı ile park, sahil ve yeşil alanların içerisinde bulunan basketbol sahalarında dezenfekte çalışması yürüttü.

Kartal Belediyesinin ilgili birimleri, 15 Mayıs Cuma günü 11.00-15.00 saatleri arasında ikametgah alanlarında yürüme mesafesindeki yerlere gidebilecek 15-20 yaş grubu gençler ve Pazar günü de aynı uygulamaya tabi tutulacak 65 yaş üstü vatandaşlar için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, gençlerin ve sonrasında da 65 yaş üstü bireylerin dışarıda sağlıklı ve güvenli zaman geçirebilmesi amacıyla Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den gelen talimat ile seferber oldu.

Günler öncesinden başlayan hummalı çalışmalar kapsamında belediye ekipleri bugün de sabah erken saatlerden başlayarak kentteki ortak alanlarda ilaçlama çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçedeki açık alanlardaki tüm ortak kullanım alanlarında, park, sahil ve yeşil alanların içerisinde bulunan basketbol sahalarında Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanarak söz konusu alanları virüs ve bakterilerden arındırarak gençler için hijyenik hale getirdi.

Kentin beş noktasına sabit çadır

Öte yandan Kartal Meydanı, Yakacık Çınaraltı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Bayram Demirkol Parkı ile Kartallı Kazım Meydanı'nda kurulan sabit çadırlarda; gençler için tekli maske dağıtımları yapıldı, Korona virüs bilgilendirme broşürleri ve kolonya dağıtıldı. Masa sandalyelerin yer aldığı sabit çadır noktalarında gençlerin temassız ateş ölçümü ekipler tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca olası bir sağlık sorunu ihtimaline karşı beş noktada da ambulanslar hazır bekletildi.