Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak - Son Dakika

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak

6 saat önce

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, vefatının 24. yılında Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak, System.String[]

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, vefatının 24. yılında Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.


Kartal Belediyesi, Kartal'da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü için 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 13.00'da mezarı başında bir anma töreni düzenleyecek.


Mehmet Ali Büklü kimdir?


1934 Erzincan doğumlu olan Mehmet Ali Büklü, Sivas Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü'nden 1951 yılında mezun oldu. Daha sonra eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eden Büklü, 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Belediye Başkanlığı dönemleri süresince ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Mehmet Ali Büklü, 16 Aralık 1995 yılında vefat etti. Halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren Büklü, Kartansaş, Karyapsan, Kartursaş'ın kuruluşunu gerçekleştirip, ilçe içinde ve ilçeler arası ilk toplu taşımaya imza atmış, kültür sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere, kütüphanelere dek Kartal'da hümanist, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olmuştu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Aralık, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Bu dava benim için çerez' diyerek 100 bin lira dolandıran sahte kadın avukat tutuklandı
Cezayir'de eski başbakanlara, bakanlara ve iş insanlarına hapis cezası Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:39:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]