Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, kabri başında anıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, kabri başında anıldı

6 saat önce

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, vefatının 24. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, kabri başında anıldı, System.String[]

Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü, vefatının 24. yılında kabri başında dualarla anıldı. Başkan Gökhan Yükseli le Büklü'nü ailesi ve Kartallı vatandaşlar, Büklü için dualar etti.


Kartal'da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü, vefatının 24. yılında Soğanlık Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine Başkan Gökhan Yüksel, Büklü'nün ailesi ve yakınları, eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile Kartallı vatandaşlar katıldı.


Törende konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Bir önceki dönemden, sevgili Altınok başkanımla beraber çalıştığımız dönemde de, 2009 yılından beri Mehmet Ali Büklü'yü anıyoruz. O günden bu güne dinlediğim duyduğum yerel yöneticilik yaptığım süreçte hala bugün, yeni bir şey gibi konuştuğumuz işlerin yıllar önce Mehmet Ali Büklü tarafından düşünülmüş, uygulanmış, yapılmış olması gururlandırıcı, onur verici. Demek ki takip etmemiz gereken doğru izler zaten kendi bünyemizde mevcut. Bu anlamda hem örnek hem ders alarak başka yerlerde arayış içerisine girmeden böyle büyük bir yerel yöneticinin vizyonundan faydalanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bir miras devraldık. O mirası da daha iyi noktaya taşıyabilmek için bu miras sahiplerinin; merhum Mehmet Ali Büklü'nün, sevgili Altınok Öz'ün yaptıklarını daha ileriye götürebilmek için bizler de bu vizyondan faydalanıp iyi işler yapmak istiyoruz. Anmak istiyoruz çünkü iyi işler unutulmamalı. Bugün; 2019 yılında hala kreşleri, halk ekmeği, kooperatifi, kadın sürücüyü konuşuyorsak; bunları uygulayanın Mehmet Ali Büklü olduğunu bilmek de ayrı gurur veriyor" dedi.


Başkan Gökhan Yüksel'in ardından, bir önceki Belediye Başkanı Altınok Öz de Büklü anısına bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Büklü için mezarı başında Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi. Ayrıca törene katılanlara lokum ikram edildi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Süleyman Altınok, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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