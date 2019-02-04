Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Kartal Belediyesi Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

46 dakika önce

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Belediyesi Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan nikah salonunda, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıydı. Gerçekleşen törene Okay'ın yanı sıra genç çiftin ailesi ve sevenleri katıldı. Nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim eden Başkan Yardımcısı Okay, çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Güncel
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