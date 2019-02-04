Kartal Belediyesi Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu
46 dakika önce
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Uğur Mumcu
Mahallesi'nde bulunan nikah salonunda, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikahını kıydı. Gerçekleşen törene Okay'ın yanı sıra genç çiftin ailesi ve sevenleri katıldı. Nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim eden Başkan Yardımcısı Okay, çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar diledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA
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