Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası kuruldu

Kartal'da yaşayan çocuk ve gençlerin; resim, müzik ve sahne sanatları alanında eğitim gördüğü ve açıldığı günden bu yana ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, bünyesine Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kazandırdı.



23-24 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen orkestra seçmeleri, Prof. Dr. Cihat Aşkın başkanlığında Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Yasin Kula ve Alihan Zeytinci'den oluşan bir jüri tarafından yapıldı. Çeşitli alanlarda 87 kişinin katıldığı seçmelerde, 34 kişi orkestrada yer almaya hak kazandı.



Orkestra, ilk konserini vermeye hazırlanıyor



Bir orkestra akademisi şeklinde devam edecek olan seminerleri takiben yapılacak provalar ile orkestra, ilk konserini 20 Aralık'ta Kartal'da Bülent Ecevit Kültür Merkezinde vermeye hazırlanıyor.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in inisiyatifi ile kurulan orkestranın ilk konserinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin Genel Sanat Yönetmeni piyanist Cana Gürmen ve keman virtüözü Cihat Aşkın'ın yanı sıra; ünlü şef Hakan Şensoy'un yönetiminde Nevit Kodallı, Mozart ve Vivaldi'nin eserleri yer alacak. Konserde ayrıca Sanat Akademisi Öğrenci Orkestrası ve Korosu ile uluslararası ödüllü Perküsyon Grubu da sahne alarak katılımcılara muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak. - İSTANBUL