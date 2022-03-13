Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı kar yağışında da çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen Hasta Nakil Ambulansı hizmeti yürüme zorluğu çeken hastalar için yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor.

Hizmet kapsamında yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek durumda olan hastalar evlerinden alınarak hastaneye, hastaneden de evlerine götürülüyor. Alanında uzman personeller tarafından nakli sağlanan hastaların ulaşımı Kartal Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ile sağlanıyor.

Güvenli bir şekilde sağlık kurumlarına nakilleri sağlanan hasta ve hasta yakınları, hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek hem Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e hem de belediye çalışanlarına teşekkür etti.

"SAĞLIK PERSONELİMİZ VE NAKİL AMBULANSIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Kar yağışı için belediyenin tüm önlemleri aldığını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışına karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Olası tüm senaryoları afet koordinasyon toplantılarımızda ele aldık. Yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması özellikle hasta olan komşularımız için hayati önem taşıyor. Şimdiye kadar olan sınavımızı başarıyla sürdürdük ve elimizden gelenin fazlasını yapmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yürüyemeyecek durumdaki hastalarımız için sağlık personelimiz ve nakil ambulansımız görevinin başında. Komşularımızın bu zor günlerde bir nebze olsun sorunlarını azaltabilmemiz için bize ulaşmaları yeterli" dedi.

Yüksel, yürüme sıkıntısı çeken hastaların sağlık kurumu ve evleri arasında nakillerinin sağlanabilmesi için 444 4 578 numaralı Komşu İletişim Hattı'nı arayarak talep oluşturması gerektiğini dile getirdi.