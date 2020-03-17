Kartal Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında 13 maddelik genelge yayımladı - Son Dakika

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19)'un yayılmasını önlemek amacıyla belediye müdürlüklerinin vermiş olduğu hizmetlere yönelik kamuoyunu bilgilendirmek adına 13 maddeden oluşan bir genelge yayımladı.



Yayımlanan genelgede şu maddelere yer verildi verildi:

1- Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için toplu olarak katılım sağlanan ve yapılması planlanan kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, anma ve buna benzer törenlerin iptal edilmesine,



2- Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim ile ilgili kararların belediyemize ait Çocuk

Gelişim Merkezlerinde de aynen uygulanmasına,



3- Belediyemize bağlı faaliyet gösteren kütüphane ve müzelerin faaliyetlerinin durdurulmasına,



4- Halkın COVID-19 ile ilgili mücadele kapsamında bilgilendirilmesi amacı ile her türlü medya araçlarının kullanılmasına,



5- Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen nikah törenlerine katılımın 15 kişi ile sınırlandırılması ayrıca belediye nikah salonu dışında nikah memurlarının görevlendirilmemesine,



6- Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından trafik kazaları, ısırma vakaları, fare ilaçlama dışında faaliyette bulunmaması ve kısırlaştırma faaliyetlerinin durdurulmasına,



7- Cenaze merasimleri için lojistik hizmetin (masa, sandalye, vb.) durdurulmasına,



8- Belediyemiz tarafından sağlanan evde kişisel bakım hizmetinin durdurulmasına,



9- Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan eşya ve kıyafet yardımının durdurulmasına,



10- Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi amacı ile hizmet veren saha ekibinin faaliyetlerinin durdurulmasına,



11- Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmetlerinin durdurulmasına,



12- Kartal Kariyer Merkezi'ne yapılacak iş başvurularının ana hizmet binamızın giriş katında yapılmasına



13- Belediyemiz Müdürlükleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile vatandaş başvuru ve görüşmelerinin belirli saat dilimlerinde yapılmasına karar verildi.