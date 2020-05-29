Kartal Belediyesi kreş kayıtları, haziranda başlıyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi kreşleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Kreşlere öğrenci kayıtlarının ön başvuruları, 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.



Türkiye'nin; bünyesinde en fazla kreş barındıran belediyesi olmasının yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde çocukları; bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştiren Kartal Belediyesi'nin yeni dönem kreş kayıtları başlıyor. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.



Ön Başvurular Belediyenin İnternet Sitesinde



Kreşlere kayıt için yapılacak ön başvurular; 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirilecek, bu tarihler arasında yapılmayan başvurular geçerli olmayacak. - İSTANBUL