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Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika

Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi

22.06.2021 10:54
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi, System.String[]

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim görecek çocukların başvuruları için noter huzurunda kura çekildi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı 15 Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim görecek çocukların başvuruları için noter huzurunda kura çekildi. Kartal Belediyesi, 2016 ve 2019 yılları arasında doğan çocukların kayıtları için kura çekilişi düzenledi.

Kreş Müdürlüğü'ne yapılan başvurular için Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi Salonu'nda pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilen kura çekilişine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal 5. Noteri Berrin Güneş'i temsilen Başkatip Nuray Ünal, Katip Kemal Akpınar, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartursaş Genel Müdürü Yaşar Tan, Kartal Belediyesi avukatlarından Gökhan Özvural, kreş öğretmenleri ve veliler katıldı.

2016 ile 2019 yılları arasında doğan çocukların farklı kreş ve sınıflara alınacağı kayıtlar için Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne yapılan başvurular arasında gerçekleştirilen çekiliş ile Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ilk kez eğitim görecek minikler belirlendi.

"ANNELER KARTAL'DA ÇOCUKLARINI KREŞE BIRAKIP GÜVENLE İŞLERİNE GİDEBİLİYOR"

Kreş sayısı ve eğitim kalitesi ile model oluşturacak bir sistemi Kartal'da kurduklarını belirten Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Kartal'daki 3. kreşini tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Kreş ihtiyacının artarak devam ettiğini ve aslında her mahalleye en az 2 kreşin gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı konuşmasına şöyle devam etti: "Örnek teşkil edecek bir noktadayız. Anneler nasıl ki Kartal'da çocuklarını kreşe bırakıp güvenle işlerine gidebiliyor, diğer ilçelerde de anneler aynı durumda olmak istiyorlar, ancak maalesef bazı ilçelerde ya az kreş var ya da hiç yok. Dolaysıyla Kartal Belediyesi bu konuda örnektir."

"TORPİLSİZ KREŞ KAYDINI SAĞLAMA POLİTİKASINI HAYATA GEÇİRDİK"

Kartal Belediyesi kreşlerinin eğitim kalitesiyle, güvenliğiyle, disipliniyle örnek teşkil edecek noktada olduğunu kaydeden Aydın: "Tüm bu nedenlerle çok yoğun bir talep var. O nedenle biz geçen yıl başlattığımız noter huzurunda kura çekerek kayıt yapmayı, bu yıl da tekrarlayarak adaletli ve torpilsiz kreş kaydını sağlama politikasını hayata geçirdik. Bunun yanında ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları da alınıyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yine bizim kreşlerin fiyatları özel kreşlerin fiyatlarının yarısından bile daha aşağıdadır. Eğitim kalitesi olarak da hakikaten övüneceğimiz bir noktadayız. Kreşlerimizde; Cumhuriyet değerlerine bağlı, Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayan, ülkenin kurucularına saygıyı esas alan, geçmiş değerlerini koruyan, kollayan, kıymet bilen çocuklar yetiştirmek gibi ciddi bir hedefimiz var. Bu anlamda da örnek olmak istiyoruz." Dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın konuşmasını tamamladıktan sonra, ilk kura çekimini gerçekleştirdi.  Daha sonra her kreş için ve her yaş grubu için ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirildi. Noter Başkatibi Nuray Ünal tek tek kura çekerek kayıt yapmaya hak kazanan çocukları açıkladı.


Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi
Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi

Kartal Belediyesi, Bülent Ecevit, Aydın, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi kreş kayıtları için noter huzurunda kura çekildi - Son Dakika


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