Kartal Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı Yaşandı

Kartal Belediyesine bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.

Kartal Belediyesine bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Hayatlarının ilk karnesini alan çocukların sevincine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay da ortak oldu.



Kartal Belediyesi Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Kreşi'nde düzenlenen törene katılan Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, çocuklara bundan sonraki okul hayatlarında başarılar dileyerek karnelerini dağıttı.



Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitime büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün çalışmalarıyla her geçen yıl sayıları artan Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim alan çocuklar, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini aldı. Karne alan minikler, karnelerini anne ve babalarına büyük bir sevinç ve gururla gösterdi. Minik öğrenciler karnelerini, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ve öğretmenlerinin elinden aldı. Minik öğrencilerin gizleyemediği heyecan ve mutluluk, günün anısına çekilen fotoğraflara yansıdı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı

Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı