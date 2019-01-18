Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı Yaşandı

Kartal Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı Yaşandı

1 saat önce

Kartal Belediyesine bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.

Kartal Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı Yaşandı, System.String[]
Kartal Belediyesine bağlı 14 kreşte eğitim gören minikler, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Hayatlarının ilk karnesini alan çocukların sevincine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay da ortak oldu.

Kartal Belediyesi Kastamonulu Şehit Şerife Bacı Kreşi'nde düzenlenen törene katılan Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, çocuklara bundan sonraki okul hayatlarında başarılar dileyerek karnelerini dağıttı.

Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitime büyük önem veren Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün çalışmalarıyla her geçen yıl sayıları artan Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim alan çocuklar, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte karnelerini aldı. Karne alan minikler, karnelerini anne ve babalarına büyük bir sevinç ve gururla gösterdi. Minik öğrenciler karnelerini, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay ve öğretmenlerinin elinden aldı. Minik öğrencilerin gizleyemediği heyecan ve mutluluk, günün anısına çekilen fotoğraflara yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel
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