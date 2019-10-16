Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor

Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor

33 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.

Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.


Kartal Belediyesi, ilçe genelinde risk arz eden ve mahalle sakinlerinin güvenliğini tehlikeye sokan atıl durumdaki binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen bir metruk binanın daha Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.


Yakacık Yeni Mahalle Öğretmen Sokak'ta bulunan metruk bina ekipler tarafından yerle bir edildi. Yıllardır boş olan ve yıkılma tehlikesinin yanı sıra, gece geç saatlerde madde bağımlılarının uğrak noktasına dönüşerek mahalle sakinleri için tehlikeli bir hale dönüşen bina, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından tamamen yıkıldı. Binanın yıkımı süresince ortaya çıkan tozun mahalle sakinlerini olumsuz etkilememesi adına yıkılan binanın çevresine sürekli tazyikli su ile sulama yapıldı. - İSTANBUL

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor
İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak 144 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım 6 saate inecek Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:10:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]