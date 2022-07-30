Erkek çalışanlara kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Erkek çalışanlara kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi

30.07.2022 11:06
Erkek çalışanlara kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi

Kartal Belediyesi'nde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yılı Faaliyet Planı' kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi' isimli bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi'nde, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yılı Faaliyet Planı' kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi' isimli bir eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, çok sayıda birim müdürü ve Kartal Belediyesi personeli katıldı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Kübra Karakelle'nin konuşmacılığında gerçekleşen seminerde Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin sosyolojik nedenleri ve mücadele yöntemleri ele alındı. Eğitimin sonunda, katılımcılar merak ettikleri soruları konuşmacı Kübra Karakelle'ye yöneltti.

"ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEK DURUMUNDAYIZ"

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddete ve kadın hakları konularına Kartal Belediyesi'nin çok önem verdiğini kaydederek "Kartal Belediyesi olarak, kadın meselelerini çok ciddiye alıyoruz. Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurulması bunun neticelerinden biridir. Ne yazık ki, kadına yönelik şiddet konusunda ülkemizin içinde bulunduğu durum içler acısıdır. Biz yerel yönetimler olarak bu konuda üzerimize düşenleri eksizsiz yerine getirmek zorundayız. Tüm katılımcılarımıza, bu farkındalık eğitimine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz " dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek çalışanlara kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erkek çalışanlara kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi - Son Dakika
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