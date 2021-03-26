Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma

26.03.2021 12:13
Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kartal Belediyesi şiir okuma ve resim yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kartal Belediyesi şiir okuma ve resim yarışması düzenliyor. '23 Nisan' konulu şiir okuma ve resim yarışmasını kazanan çocuklara dizüstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yarışma ile salgın nedeniyle evde kalan ve uzaktan eğitime tabi olan çocukların bayram coşkusundan ve etkinliklerinden mahrum kalmaması için resim ve şiir yarışması düzenliyor.

DERECEYE GİREN ÇOCUKLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'nün düzenlediği, 23 Nisan konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet ve üçüncüye bisiklet hediye edilecek. 23 Nisan Şiir Okuma kategorisinin jüri üyeleri arasında; şair-eğitimci Niyazi Yaşar, şair-eğitimci Dilruba Nuray Erenler, şair-yazar Ali Rıza Gelirli, şair-yazar Nalan Çelik ve şair-yazar İsmail Biçer yer alırken, her iki kategori için son teslim tarihi 16 Nisan saat 17.00'dır. 20 Nisan 2021'de kurul değerlendirmesinin yapılacağı yarışmada ödül alan eser, 23 Nisan 2021 günü ilan edilecek.

Başvurular, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne elden teslim edilebileceği gibi 23nisan@kartal.bel.tr adresi üzerinden de alınabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen Kartallı çocuklar; ad, soyad, adres, telefon ve yaş bilgileri ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirtilen adreslere gönderebilecek. Çocuklar; 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4 veya 35x50 kağıda istenilen teknikte yaptıkları resmin fotoğrafını, şiir okuma kategorisi için ise şiir okurken çekilmiş videoları (harici bellek, CD vb.) ile yarışmaya katılabilecek.


Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma
Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma

Kartal Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti         
12:34
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı         
11:59
Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı         
11:30
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı         
10:14
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var         
09:17
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:36:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesi'nden 23 Nisan'a özel yarışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei