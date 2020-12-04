Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi

04.12.2020 14:13
Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi, System.String[]

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla online söyleşi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla online söyleşi ve müzik dinletisi düzenlendi.

Kartal Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşinin moderatörlüğünü avukat Berna Erdoğan gerçekleştirdi. Yayında önce lise öğrenicisi Sinem Şahin, arkadaşları ile birlikte geliştirmeye çalıştıkları görme engelliler için akıllı saat uygulamasından bahsetti. Şahin'in ardından Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi Özgür Uğur, Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık yönüyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi.

Online söyleşide daha sonra Sosyolog Mehmet Emin Demirci, tarihsel süreçte toplumların engelli bireylere bakış açısının evrimini anlattı. Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve İşaret Dili Uzmanı Şebnem Şen'in çeviri yaptığı etkinlikte müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Piyanist Cemal Karakuş'un eşlik ettiği Sanat Akademisi öğrencisi görme engelli Aycan Demirbaş ve piyanist, ses sanatçısı Burcu Tülşah Tunalı, seslendirdikleri şarkılarla etkinliğe renk kattı.

Yaklaşık 1 saat süren canlı yayında Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle buluşamadıklarını belirterek, online yayında bir araya geldiklerini, böylelikle bu anlamlı güne dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi ve tüm katılımcılara teşekkür etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi
Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi

Pandemi Sosyal Destek, Dünya Engelliler Günü, Kartal Belediyesi, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel söyleşi ve müzik dinletisi - Son Dakika


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