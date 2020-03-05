Kartal Belediyesi'nden 'Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel sağlık taraması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden 'Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel sağlık taraması - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden 'Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel sağlık taraması

14 dakika önce

Kartal Belediyesi, belediye hizmetlerinde verimliliği artırmak, personelin sağlıklı ve iyi şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla rutin olarak gerçekleştirdiği sağlık taramalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nden 'Dünya Kulak ve İşitme Günü'ne özel sağlık taraması, System.String[]

Kartal Belediyesi, belediye hizmetlerinde verimliliği artırmak, personelin sağlıklı ve iyi şartlarda çalışmasını sağlamak amacıyla rutin olarak gerçekleştirdiği sağlık taramalarına devam ediyor.


Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından '3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü' kapsamında Kartal Belediyesi hizmet binasında personele yönelik ücretsiz işitme tarama testi yapıldı.


Ses yalıtımlı bir odada gerçekleştirilen test sırasında personele dışarıyla bağlantıyı olabildiğince kesen bir kulaklık takılarak farklı frekans aralıklarında sesler verildi. Personelin işitme konusunda bir problem yaşayıp yaşamadığı, herhangi bir ses duyduğunda elinde bulunan kumandadaki butona basıp basmamasıyla tespit edildi.


Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada personelin yoğun ilgi gösterdiği sağlık taramalarının periyodik aralıklarla tekrarlanacağı kaydedildi. Belediyenin giriş katında bulunan bina hekiminin odasında yapılan test, 6 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. - İSTANBUL

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kartal Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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