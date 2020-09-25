Kartal Belediyesi'nden "Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan" Kampanyası - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden "Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan" Kampanyası

Kartal Belediyesi, Covid-19 salgını ile birlikte tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin kullanımını mecburi kılan uzaktan eğitim döneminde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için anlamlı bir bağış kampanyası başlattı.

Kartal Belediyesi'nden

Kartal Belediyesi, Covid-19 salgını ile birlikte tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik aletlerin kullanımını mecburi kılan uzaktan eğitim döneminde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için anlamlı bir bağış kampanyası başlattı. "Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan" adını taşıyan kampanya kapsamında evinde tablet, bilgisayar ve televizyon bulunmayan çocukların ihtiyaçları giderilerek eğitimlerine sorunsuz devam etmelerine katkıda bulunulacak.

Kartal Belediyesi'nin oluşturduğu "Komşu Ailem" projesinin bir parçası olan kampanya ile özellikle Covid-19 salgını ile birlikte mağduriyet yaşayan aileler ile imkanı olan aileler arasında yardımlaşmayı teşvik edecek kurumsal bir köprünün oluşturulması amaçlanıyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek hedefi ile başlatılan kampanyaya çalışır durumda; televizyon, tablet ve bilgisayar bağışlayarak destek olmak isteyen vatandaşlar, https://komsuailem.kartal.bel.tr/ linkinden "Destek Vermek İstiyorum" butonuna, talepte bulunmak isteyen vatandaşlar ise yine aynı link üzerinden "Desteğe İhtiyacım Var" butonuna tıklayarak komşu aile formuna ulaşabilecek. Söz konusu başvuru formu üzerinden istenen bilgileri dolduran vatandaşlar, başvuruda bulunabilecek.

"Evlatlarımızın eğitim ihtiyaçlarını el ele verip tamamlayacağız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin açıklamasında, "Maalesef yaşadığımız salgın sonrası belediyemizden sosyal yardım desteği alan binlerce aileye yeni mağdur aileler katıldı. Belediye olarak bu süreçte desteklerimizi sürekli kılmak, lokmalarımızı bölüşmek ve dayanışmayı büyütmek adına birçok sosyal projeye imza attık. Komşu Aile Projemiz ve bu proje kapsamında başlattığımız "Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan" kampanyası da bunlardan biri. Kampanya ile yavrularımızın uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamaması amacıyla imkanı olan vatandaşlarımız, kullanılabilir bilgisayar, televizyon ve tablet desteğinde bulunuyor. Elde edilen malzemeler ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılıyor. Zor bir süreçten geçiyoruz; ancak çocuklarımız ve eğitimleri ihmal edilmemesi gereken konuların başında geliyor. Bu süreçte ben olanağı bulunan komşularıma seslenmek istiyorum. Böylesi anlamlı bir kampanyaya destek olmaya çağırıyorum kendilerini. İnanıyorum ki her zaman olduğu gibi Kartal'da yine güzel bir dayanışma örneği göstereceğiz, evlatlarımızın eğitim ihtiyaçlarını el ele verip tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan Kampanyası

Kartal Belediyesi, Koronavirüs, Tablet, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden 'Eğitim Uzaktan, Destek Askıdan' Kampanyası - Son Dakika

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