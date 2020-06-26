Kartal Belediyesi'nden en çok atık yağ toplayan 3 muhtara ödül - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden en çok atık yağ toplayan 3 muhtara ödül

Kartal'da sıfır atık bilincini yerleştirmek amacıyla projeler düzenleyen Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün girişimi ile Kartal'daki 20 muhtarlık arasında yarışma düzenlendi.

Kartal'da sıfır atık bilincini yerleştirmek amacıyla projeler düzenleyen Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün girişimi ile Kartal'daki 20 muhtarlık arasında yarışma düzenlendi. Yarışmada en çok atık yağ toplayan muhtarlar, Kartal Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

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"Atık Yağ Toplama Yarışması, Muhtarlar Yarışıyor" adıyla başlatılan yarışma, 01 Ağustos 2019 ile 22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Söz konusu tarihler arasında atık yağ toplama konusunda yarışan muhtarlar, mahallelerinde adeta seferberlik başlatarak yağların çöpe veya lavaboya dökülmesini önlemeye çalıştı. Yapılan çağrılar üzerine mahallelerinden en çok atık yağ toplayan 3 muhtar, Kartal Belediyesi tarafından ödüllendirildi.


Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan'ın makam odasında gerçekleşen ödül töreninde Kartal'da en çok atık yap toplayan muhtar olan Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gümüş, tekerlekli sandalye ile ödüllendirildi. İyi Parti Kartal Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Yıldırım Ateş ile Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars'ın da katıldığı törende, tekerlekli sandalyeyi teslim alan muhtar Erhan Gümüş, ihtiyaç sahibine verilmesini sağlamak üzere tekerlekli sandalyeyi Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağışladığını açıkladı.


Yarışmada en çok atık yağ toplayan ikinci muhtar olan Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker'e tablet, en çok atık yağ toplayan üçüncü muhtar olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülcan Aydın'a elektrikli süpürge verildi. Muhtarlar ödüllerini Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan'dan aldı. Her üç muhtar da kendi mahallelerinde atık yağın geri kazanılması konusunda bilinç oluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden en çok atık yağ toplayan 3 muhtara ödül - Son Dakika

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