Kartal Belediyesi'nden engelli hakları ile ilgili online panel - Son Dakika

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından "Engelli Hakları ve Güncel Sorunlar" başlığı ile online panel düzenlendi.

Kartal Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan panelin moderatörlüğünü Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birim Şefi Özgür Uğur yaptı. Panele Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Selda Çağlar, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve İşaret Dili Uzmanı Şebnem Şen katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren panelde Birleşmiş Milletler Engeli Hakları Sözleşmesi'nin de öngördüğü ayrımcılık yasağının ne olduğu ve mevcut durum konuşuldu. Türkiye'deki engellilerin ne gibi hakları olduğunu ve bu konuda yaşanan sıkıntılar ile ilgili çözüm önerilerinin konuşulduğu panelde engellilerin; istihdam, eğitim, sosyal hayata katılım ve erişebilirlik alt başlıklarında yaşadıkları sorunlar ve hakları da konuşuldu. Panelde Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı ve İşaret Dili Uzmanı Şebnem Şen de işaret diline çeviri gerçekleştirdi. - İSTANBUL