Kartal Belediyesi'nden geleceğin spor eğitmenlerine büyük destek

Türkiye'de bulunan 175 üniversitenin 93'ünde eğitim veren ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrencilere, Kartal Belediyesi destek veriyor.

Türkiye'de bulunan 175 üniversitenin 93'ünde eğitim veren ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrencilere, Kartal Belediyesi destek veriyor.



Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile 30 kız ve 50 erkek öğrenciden oluşan 80 öğrenci, haftada 3 gün BESYO sınavlarına hazırlanıyor. 5 eğitmenin yer aldığı projede öğrenciler, günde 2 saatlik idman ile sınavlara hazırlanıyor. Spor kıyafetleri ve malzemeleri Kartal Belediyesi tarafından karşılanan öğrencilerin haftada 3 gün kapalı salonda yapılan idmanlara ulaşımları da yine Kartal Belediyesi tarafından sağlanıyor.



Koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi yöntemlerle öğrenci seçen üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksel Okullarına (BESYO) hazırlanan öğrencilere Kartal Belediyesi Spor Müdürlüğü çok önemli bir destek sunuyor. 12 Şubat 2019'da başlayan proje ile 80 öğrenci uzman eğitmenler tarafından BESYO sınavlarına hazırlanıyor. 5 uzman eğitmenin gözetiminde çalışan 30'u kız ve 50 erkek öğrenci öncelikle kondisyonlarının zayıf olması nedeniyle kros antrenmanına tabi tutuldu. Aydos Ormanı'nda gerçekleşen kros antrenmanlarının ardından öğrenciler, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı. Haftada 3 gün 2 saatlik idman yapan öğrencilerin spor kıyafetleri ve malzemelerinin yanı sıra ulaşımları da Kartal Belediyesi tarafından sağlanıyor. Sınavların yaklaşması ile haftada 4 gün ve çift idmana çıkacak olan öğrenciler, Maltepe Sahili'nde atletizm pistlerinde de çalışmalara başlayacak.



Hedef en az yüzde 85 başarı



Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının; Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük, Yöneticilik ve Rekreasyon olmak üzere 4 farklı bölümüne hazırlanan öğrencilere eğitmenler, uygun oldukları bölümlere göre tavsiyelerde de bulunuyor. Öğrenciler; istedikleri okulların yanı sıra idmanlarda uzman eğitmenler tarafından tutulan notlara göre uygun oldukları bölümlere yönlendiriliyor ve kendilerine ihtiyaç duydukları bilgiler veriliyor. İdmanlarda ise kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarının yanı sıra sınavlarda karşılarına çıkacak parkurlar ile ilgili antrenmanlar yapılıyor. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği idmanlar; farklı tarihlerde yapılan özel yetenek sınavlarının takvimi doğrultusunda haftada 4 gün ve günde çift idmana çıkarılacak. 80 öğrencinin ve 5 uzman eğitmenin emek verdiği çalışmalarda, hedef en az yüzde 80-85 başarı ve çocukların diledikleri bölümlerde eğitim hayatlarına devam etmesi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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