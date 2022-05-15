KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ - Son Dakika
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KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ

15.05.2022 08:57

KARTAL Belediyesi gluten ve çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Glutensiz Hayat Şenliği' düzenledi.

KARTAL Belediyesi gluten ve çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Glutensiz Hayat Şenliği' düzenledi. Etkinlikte uzmanlar gluten ve hastalık hakkında bilgiler verdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Arpa, buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten ve çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Özlem Büyükocak ve Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nurdan Çeliktaş gluten ve çalyak hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı. Ziyaretçiler kurulan stantlardaki glutensiz ürünleri inceleyip, tattı. Görevlilerden bilgi aldı.

"BİRLİKTE BU KONUYA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

Gluten ve çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Başkanvekili Mustafa Oktay Aksu, "Kartal Belediyesi olarak komşularımızın karşı karşıya kaldığı tüm konularda onları bilgilendirme amaçlı bir etkinlik düzenledik. Hayatın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Bugün burada 'glutensiz hayat' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdik. Glutensiz Hayat Derneği, Kızılay ve Kartal Belediyesi'yle beraber yaptığımız etkinlikte komşularımıza bu hastalık nasıl ortaya çıkar, İnsanın yaşamında ne gibi değişiklikler yapabilir, neleri tüketmeliyiz, neleri tüketmemeliyiz gibi bir bilgilendirme etkinliği yaptık. Etkinliğe gluten alerjisi olan ailelerimiz de burada katkı sundular. Birlikte bu konuya farkındalık yaratıp dikkat çekmek istedik" ifadelerini kullandı.

"BU KONU FAZLA BİLİNMİYOR"

Gluten hassasiyeti olduğunu ve etkinliği faydalı bulduğunu dile getiren Eren Asal de" Tamamen glutensiz yiyorum. Kendimde hemşireyim, bu yüzden daha da dikkat ediyorum. Kalabalık ve güzel bir etkinlik. Bu konuyla daha çok ilgilenilmesi gerekiyor Türkiye'de. Fazla bilinmiyor çünkü bu konu" dedi. İlknur Akdeniz ise," Biz çölyaklılar için dışarıda ürün tüketmek bulmak oldukça zor. Kendimiz bilinçli bir şekilde sağlıklı ürünleri tüketebiliyoruz" diye konuştu.

"ÇÖLYAK MISINIZ? DİYORUZ HAYIR BEN 'ÇANKIRILIYIM' DİYORLAR"

Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal ise "Kendimde bir çölyak hastası annesiyim. Kızıma 2007 yılında zor şekilde teşhis konuldu. bu zorlukları diğer anneler,çocuklar yaşamasın diye bu tarz etkinlik ve şenliklerle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Etkinliği organize eden Kartal Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Çölyak çok ciddi bir ince bağırsak rahatsızlığıdır. Teşhisi zordur. Teşhis sonrası glütensiz beslenmek tek çözümdür. Glütensiz ürünlere kolay ulaşım istiyoruz. Fiyatlarının uygun olmasını istiyoruz. mesela burada ürün almaya gelen çok sayıda vatandaş var. Onlara 'çölyak mısınız?' diyoruz. Hayır ben 'Çankırılıyım' diyorlar. İnsanlardaki bu bilinçsizliği aşmaya çalışıyoruz. Şenlik diyoruz ama şenlik değil farkındalık için yapılan gerekli bir çalışma" dedi.

KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ
KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ
KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ
KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ
KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ
KARTAL BELEDİYESİ'NDEN GLUTENSİZ HAYAT ŞENLİĞİ

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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