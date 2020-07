Kartal Belediyesi'nden itfaiye merkezlerine dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Dünya çapında salgına neden olan Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 10 Mart'tan bugüne kadar ortak kullanım alanları, kamu kuruluşları, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları sık aralıklarla dezenfekte eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; dezenfekte çalışmalarına bugün de itfaiye merkezlerinde devam etti.



Her hafta düzenli olarak ilçedeki 2 itfaiye merkezine giderek ilaçlama yapan ekipler; Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Kartal İtfaiye İstasyonu ile Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Yakacık İtfaiye İstasyonu'nu kullanılan özel solüsyonlarla hijyenik hale getirdi.



Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanan alanında uzman ekipler, vardiyalı çalışan itfaiyecilerin ortak kullandıkları ekipmanları, itfaiye araçlarını, yemekhane ve dinlenme alanları ile idari bölümleri de titizlikle dezenfekte işleminden geçirdi.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: "Pandemi sürecinde yoğun bir mücadelemiz oldu, bugün bu süreci atlattık sayılmaz. O nedenle ilçe genelinde aldığımız tedbirlere rutin olarak devam ediyoruz. Her gün onlarca ihbara giderek komşularımızın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara müdahale eden ekip arkadaşlarımın kullandığı tüm araç ve mekanlar, haftada bir özel solüsyon ile dezenfekte ediliyor. Ancak ben her zaman olduğu gibi komşularıma çağrıda bulunarak maskelerini takmaya devam etmelerini, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve kendi önleyici tedbirlerini almaları noktasında gayret göstermelerini rica ediyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz." - İSTANBUL