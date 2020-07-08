Kartal Belediyesi'nden itfaiye merkezlerine dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden itfaiye merkezlerine dezenfekte hizmeti

Dünya çapında salgına neden olan Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 10 Mart'tan bugüne kadar ortak kullanım alanları, kamu kuruluşları, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları sık aralıklarla dezenfekte eden...

Dünya çapında salgına neden olan Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 10 Mart'tan bugüne kadar ortak kullanım alanları, kamu kuruluşları, hastane, sağlık ocağı, eczane, iskele, çöp konteynerleri, okul gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanları sık aralıklarla dezenfekte eden Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; dezenfekte çalışmalarına bugün de itfaiye merkezlerinde devam etti.

ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek


Her hafta düzenli olarak ilçedeki 2 itfaiye merkezine giderek ilaçlama yapan ekipler; Kartal Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Kartal İtfaiye İstasyonu ile Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Yakacık İtfaiye İstasyonu'nu kullanılan özel solüsyonlarla hijyenik hale getirdi.


Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanan alanında uzman ekipler, vardiyalı çalışan itfaiyecilerin ortak kullandıkları ekipmanları, itfaiye araçlarını, yemekhane ve dinlenme alanları ile idari bölümleri de titizlikle dezenfekte işleminden geçirdi.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: "Pandemi sürecinde yoğun bir mücadelemiz oldu, bugün bu süreci atlattık sayılmaz. O nedenle ilçe genelinde aldığımız tedbirlere rutin olarak devam ediyoruz. Her gün onlarca ihbara giderek komşularımızın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek durumlara müdahale eden ekip arkadaşlarımın kullandığı tüm araç ve mekanlar, haftada bir özel solüsyon ile dezenfekte ediliyor. Ancak ben her zaman olduğu gibi komşularıma çağrıda bulunarak maskelerini takmaya devam etmelerini, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve kendi önleyici tedbirlerini almaları noktasında gayret göstermelerini rica ediyorum. Bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz." - İSTANBUL

İtfaiye, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden itfaiye merkezlerine dezenfekte hizmeti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:03 Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
21:31
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
21:14
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
20:39
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
20:28
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
20:26
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
20:03
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
19:46
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
18:41
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 21:42:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kartal Belediyesi'nden itfaiye merkezlerine dezenfekte hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]