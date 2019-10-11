Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi'nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi
Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi

Kartal Belediyesi'nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi

2 saat önce

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ebeveynlere, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri eğitimlerle sosyal bilincin oluşması yönünde yoğun çalışmalarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, Kartal'da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm okullara verdiği...

Kartal Belediyesi'nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi, System.String[]

Koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında ebeveynlere, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri eğitimlerle sosyal bilincin oluşması yönünde yoğun çalışmalarda bulunan Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi, Kartal'da eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm okullara verdiği Afet Bilinçlendirme Eğitimlerine, bu kez kreş öğretmenlerini dahil etti.


14 kreşle bünyesinde en fazla kreş barındıran Kartal Belediyesi, sahip olduğu sayı üstünlüğünü çağdaş ve nitelikli eğitimleriyle de desteklemeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından, Kreş Müdürlüğü öğretmenleri ve personeline 'Afet Bilinçlendirme Eğitimi' verildi. Eğitimde, kreş öğretmenlerine olası bir afet anında ve sonrasında yapmaları gerekenler hakkında hayat kurtaracak bilgiler verildi.


"Deprem riskine karşı tedbirler almak önceliğimiz"


Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitime, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın katıldı. Etkinlikte, Sivil Savunma Uzmanlığı'nda görevli personel, Kreş Müdürlüğü'nün öğretmen ve personeline yaklaşık 2 saat boyunca olası afet anında ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlattı. Kreş Müdürlüğü çalışanları da merak ettikleri soruları yetkililer sordu.


Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, Kartal Belediyesi'nin, Türkiye'nin en fazla kreşine sahip olan belediyesi olması nedeniyle, afet eğitiminin kreş öğretmen ve personeline verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek; "Eğitim programını gerçekleştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle deprem riski ülkemizin ve İstanbul'un bir gerçeğidir. Hepimiz bu gerçeği yaşayarak, deprem riskine karşı tedbirler almalı, bunu önceliğimiz haline getirmeliyiz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in vizyonunda koruyucu ve önleyici eğitimlerimiz tüm Kartallılarla buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akçakale ve Ceylanpınar'a saldırı: 9 yaralı
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı Son dakika: Putin'den Barış Pınarı Harekatı yorumu: DEAŞ'lılar kaçabilir Son Dakika: Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 12:40:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal Belediyesi'nden kreş öğretmenlerine afet bilinçlendirme eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]