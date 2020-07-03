Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti

Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti Normalleşme sürecinde de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarına yoğun bir rutin ile devam eden Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren minibüslerde hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti

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İSTANBUL - Normalleşme sürecinde de Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarına yoğun bir rutin ile devam eden Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren minibüslerde hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı alanında uzman ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan minibüs duraklarına giderek araçları köşe bucak dezenfekte etti, sabit el dezenfektanları monte ettiler. Pendik-Kartal-Kadıköy hattı başta olmak üzere ilçede bulunan ara hatlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, hijyen çalışmalarına gün boyunca devam etti. Kartal Belediyesi'nin periyodik olarak sunduğu hizmet kapsamında son olarak 450'nin üzerinde minibüs, Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Minibüs şoförlerinden teşekkür

Kadıköy-Pendik Minibüsçüler Yardımlaşma Derneği'nde yöneticilik yaptığını belirten Mehmet Fatih Boğa, "Kartal Belediyesi'nden bize destek olmalarını ben talep ettim. Kadıköy-Pendik minibüsçüleri olarak dezenfekte işlemlerinden dolayı Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e talebimize anında karşılık verdikleri için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden minibüslere dezenfekte hizmeti - Son Dakika

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